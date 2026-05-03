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Wohneigentum mit Garten kaufen in Baranawitschy, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
in Baranawitschy, Belarus
Baranawitschy, Belarus
Fläche 46 m²
Teil des Hauses (hat den Status einer Wohnung) 2025 p.m.! Kommunikation ist zentral! Darlehe…
$51,000
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Immobilienangaben in Baranawitschy, Belarus

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