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Cottages in Babovicki sielski Saviet, Belarus

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Ferienhaus in Babovicy, Belarus
Ferienhaus
Babovicy, Belarus
Fläche 160 m²
Geräumiges gemütliches Haus in einem umweltfreundlichen Ort! Zum Verkauf ein komfortables un…
$157,000
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Immobilienangaben in Babovicki sielski Saviet, Belarus

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