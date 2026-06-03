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Häuser mit Swimmingpool in Aziorski sielski Saviet, Belarus

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Haus in Aziory, Belarus
Haus
Aziory, Belarus
Fläche 170 m²
Geräumiges 2-stöckiges Haus zum Verkauf in ag. Ozery, Roshchenki str. In Gehdistanz alle Inf…
$136,111
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Immobilienangaben in Aziorski sielski Saviet, Belarus

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