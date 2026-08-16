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Wohneigentum mit Garten kaufen in Aziorski sielski Saviet, Belarus

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häuser
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1 immobilienobjekt total found
in Aziory, Belarus
Aziory, Belarus
Fläche 27 m²
Zum Verkauf Halbhaus - 2-Zimmer isolierte Wohnung auf der Straße. Neu, 9 mitten in der ag. S…
$19,147
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Immobilienangaben in Aziorski sielski Saviet, Belarus

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