Wohnungen in Azierscynski sielski Saviet, Belarus

Wohnung 3 zimmer in Azierscyna, Belarus
Wohnung 3 zimmer
Azierscyna, Belarus
Zimmer 3
Fläche 58 m²
Stockwerk 5/5
Wir bieten zum Verkauf eine Dreizimmerwohnung auf der Straße Naberezhnaya 40V im Dorf Ozersh…
$35,500
