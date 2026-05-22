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Häuser mit Swimmingpool in Astrosycki sielski Saviet, Belarus

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cottages
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1 immobilienobjekt total found
Haus in Astrosycki sielski Saviet, Belarus
Haus
Astrosycki sielski Saviet, Belarus
Fläche 120 m²
In der Logoi Richtung in einem ruhigen bewaldeten Ort, in ST Secunda, am Ufer eines gepflegt…
$178,720
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Immobilienangaben in Astrosycki sielski Saviet, Belarus

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