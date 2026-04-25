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Geschäft 119 m² in Astrosycy, Belarus
Geschäft 119 m²
Astrosycy, Belarus
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/1
Wir bieten zum Verkauf ein Gebäude (NZKS) für die Platzierung eines Geschäftes oder Cafés in…
$85,000
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