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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Astrashitskagaradokski rural council, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 78 m² in Astrashycki Haradok, Belarus
Gewerbefläche 78 m²
Astrashycki Haradok, Belarus
Zimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/2
Ein multifunktionales Zimmer wird gemietet. Geeignet für Büro und Geschäft, Salon usw. Ausge…
$367
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