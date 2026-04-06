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Betriebsgebäude in Abuchauski sielski Saviet, Belarus

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Produktion 136 m² in Abuchauski sielski Saviet, Belarus
Produktion 136 m²
Abuchauski sielski Saviet, Belarus
Fläche 136 m²
Etagenzahl 1
Ein großes Grundstück mit einer Fläche von 1.1879 Hektar mit einer Kapitalstruktur von 135.6…
$100,000
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