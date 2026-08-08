United Expo

Über die Agentur

Vereinigtes Eigentum Die Expo ist die größte internationale Ausstellung für ausländische Immobilien und Investitionen.

Es ist eine Plattform, die führende Entwickler, Immobilienagenturen, Investmentfonds, Architekten und Designer aus verschiedenen Ländern zusammenbringt. Ziel der Ausstellung ist es, Besuchern und Investoren zu helfen, profitable Angebote zu finden und alle notwendigen Informationen über den Einkauf, die Vermietung und die Investition im Ausland zu erhalten.