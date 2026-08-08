United Expo

Vereinigtes Eigentum Die Expo ist die größte internationale Ausstellung für ausländische Immobilien und Investitionen.
Es ist eine Plattform, die führende Entwickler, Immobilienagenturen, Investmentfonds, Architekten und Designer aus verschiedenen Ländern zusammenbringt. Ziel der Ausstellung ist es, Besuchern und Investoren zu helfen, profitable Angebote zu finden und alle notwendigen Informationen über den Einkauf, die Vermietung und die Investition im Ausland zu erhalten.
Was die Ausstellung bietet
- Eine große Auswahl an Immobilien - Zehntausende von Angeboten: Villen, Wohnungen, Stadthäuser, Gewerbeimmobilien.
- Internationale Teilnahme - ausstellende Unternehmen und Projekte aus vielen Ländern, darunter die Türkei, Zypern, Spanien, die VAE, Thailand, Malaysia und mehr.
- Business-Programm - Vorträge, Seminare und Podiumsdiskussionen mit Experten zu Immobilien, Investitionen sowie rechtlichen, steuerlichen und Migrationsfragen.
Beratung und Unterstützung - Vertreter von Banken, Rechtsberatern, Entwicklern und Agenturen helfen bei Hypotheken, Dokumentenverarbeitung und Aufenthalt durch Investitionen.
- Sonderkonditionen - Rabatte von Entwicklern, Boni und exklusive Angebote für Ausstellungsbesucher.