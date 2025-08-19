  1. Realting.com
Tribus Realty

Lettland, Riga
Company type
Immobilienagentur
2014
Auf der Plattform
2 jahre 5 Monate
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Webseite
www.tribus.lv/
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Tribus ist ein einzigartiges Unternehmen, das Dienstleistungen in Immobilientransaktionen anbietet. Wir sind derzeit sehr aktiv in der Arbeit mit Wohnimmobilien in Riga, der Region Riga und Liepāja.

Wir arbeiten sorgfältig daran, den Immobilienmarkt und seine Trends objektiv zu bewerten. Als Ergebnis bieten wir unseren Kunden genaue Marktbewertungen an und wählen die beste Strategie für Kauf, Verkauf oder Vermietung von Immobilien. Tribus zielt darauf ab, unseren Kunden außergewöhnlichen Service zu bieten, und wir sind stolz auf die Qualität, Sicherheit und professionelle Herangehensweise unserer Dienstleistungen.

Mission
Wir glauben, dass nichts von selbst geschieht, weshalb wir hier sind, um den besten Käufer für jede Immobilie zu finden und die Transaktion zu erleichtern!

Vision
Um das führende Unternehmen in der Immobilienbranche zu sein, bieten wir unseren Kunden erstklassigen Service.

Werte

  • Kunde – Mehr tun als das, was von uns erwartet wird! Wir nehmen Initiative, arbeiten mit vollem Engagement und priorisieren den Kunden durch die Betrachtung ihrer Wünsche und Bedürfnisse. Wir streben unerbittlich an das gemeinsame Ziel.
  • Qualität – Unsere Aufgaben mit Integrität und Professionalität erfüllen. kontinuierlich als Team und individuell zu verbessern. Um unser Wissen zu verbessern und Experten in unserem Bereich zu sein, um unseren Kunden den besten Service zu bieten.
  • Team – Um als Team zusammenzuarbeiten, trägt jedes Unternehmen und Partner die Zeit und Mühe zu schätzen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Die Fähigkeit, gemeinsam zu arbeiten, führt uns zum gewünschten Ergebnis.

Team
Jeder unserer Agenten ist auf ihr Segment spezialisiert und hat ein tiefes Verständnis für die Marktsituation, die Tätigkeit und die Nachfrage, weshalb wir Experten sind in dem, was wir tun.

Partner
Im Laufe der Zeit haben wir während unserer Entwicklungsphase viele zuverlässige Partner gewonnen. Wir arbeiten mit allen großen Agenturen, Banken, staatlichen und kommunalen Institutionen zusammen und arbeiten mit anerkannten und hochwertig bewerteten Branchenexperten – Spezialisten für Immobilienfinanzierung und -bewertung.

Dienstleistungen

Dienstleistungen
Ob es Verkauf oder Kauf, Vermietung oder Leasing Immobilien ist, es ist ein wesentlicher Moment, der einen professionellen Ansatz erfordert. Die meisten unserer Kunden arbeiten mit uns langfristig, immer wieder, weil sie bereits die Qualität unserer Dienstleistungen erfahren haben. Unsere Kunden empfehlen uns gerne anderen, was der Schlüssel zu unserem Erfolg ist. Kundenzufriedenheit mit unserer Arbeit ist unser Ruf.

  • Immobilienverkäufe
  • Objektsuche
  • Hypothekendarlehen
  • Immobilienerwerb
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 21:14
(UTC+3:00, Europe/Riga)
Montag
09:00 - 17:00
Dienstag
09:00 - 17:00
Mittwoch
09:00 - 17:00
Donnerstag
09:00 - 17:00
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
