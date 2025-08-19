Tribus Realty

Über die Agentur

Tribus ist ein einzigartiges Unternehmen, das Dienstleistungen in Immobilientransaktionen anbietet. Wir sind derzeit sehr aktiv in der Arbeit mit Wohnimmobilien in Riga, der Region Riga und Liepāja.

Wir arbeiten sorgfältig daran, den Immobilienmarkt und seine Trends objektiv zu bewerten. Als Ergebnis bieten wir unseren Kunden genaue Marktbewertungen an und wählen die beste Strategie für Kauf, Verkauf oder Vermietung von Immobilien. Tribus zielt darauf ab, unseren Kunden außergewöhnlichen Service zu bieten, und wir sind stolz auf die Qualität, Sicherheit und professionelle Herangehensweise unserer Dienstleistungen.

Mission

Wir glauben, dass nichts von selbst geschieht, weshalb wir hier sind, um den besten Käufer für jede Immobilie zu finden und die Transaktion zu erleichtern!

Vision

Um das führende Unternehmen in der Immobilienbranche zu sein, bieten wir unseren Kunden erstklassigen Service.

Werte

Kunde – Mehr tun als das, was von uns erwartet wird! Wir nehmen Initiative, arbeiten mit vollem Engagement und priorisieren den Kunden durch die Betrachtung ihrer Wünsche und Bedürfnisse. Wir streben unerbittlich an das gemeinsame Ziel.

Qualität – Unsere Aufgaben mit Integrität und Professionalität erfüllen. kontinuierlich als Team und individuell zu verbessern. Um unser Wissen zu verbessern und Experten in unserem Bereich zu sein, um unseren Kunden den besten Service zu bieten.

Team – Um als Team zusammenzuarbeiten, trägt jedes Unternehmen und Partner die Zeit und Mühe zu schätzen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Die Fähigkeit, gemeinsam zu arbeiten, führt uns zum gewünschten Ergebnis.

Team

Jeder unserer Agenten ist auf ihr Segment spezialisiert und hat ein tiefes Verständnis für die Marktsituation, die Tätigkeit und die Nachfrage, weshalb wir Experten sind in dem, was wir tun.

Partner

Im Laufe der Zeit haben wir während unserer Entwicklungsphase viele zuverlässige Partner gewonnen. Wir arbeiten mit allen großen Agenturen, Banken, staatlichen und kommunalen Institutionen zusammen und arbeiten mit anerkannten und hochwertig bewerteten Branchenexperten – Spezialisten für Immobilienfinanzierung und -bewertung.