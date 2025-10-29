  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Tamna Home

Tamna Home

Ungarn, Budapest
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Deutsch, Hungarian
Webseite
Webseite
tamnahome.com/en/
Wir sind in sozialen Netzwerken
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 20:19
(UTC+1:00, Europe/Budapest)
Montag
08:00 - 18:00
Dienstag
08:00 - 18:00
Mittwoch
08:00 - 18:00
Donnerstag
08:00 - 18:00
Freitag
08:00 - 18:00
Samstag
09:00 - 18:00
Sonntag
09:00 - 18:00
Unsere Makler in Ungarn
Tamas Bek
Tamas Bek
Agenturen in der Nähe
Duna House franchise office
Ungarn, Budapest
Año de fundación de la compañía 2016
Wohnimmobilien 21
Seit seiner Gründung ist Perfectinvest Ungarn Teil der größten Franchise-Kette in Ungarn, Duna House. Seit 2020 arbeitet das Unternehmen unabhängig und bietet eine ganze Reihe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwaltung von Immobilien. Grundsätzlich arbeitet das Unte…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Hungarian
OtpIngatlanpont
Ungarn, Budapest
Über unsOTP Ingatlanpont Kft. wurde 2011 als Mitglied der OTP Bank Group gegründet. Unser Unternehmen kombiniert Immobilien- und Bankexpertise auf einzigartige Weise in Ungarn, und als einer der wichtigsten Immobilienmakler im Land bietet es seinen Kunden eine zuverlässige Lösung für den Kau…
Eine Anfrage stellen
PRO Silver
Megbizhato Ingatlan
Ungarn, Cserszegtomaj
Año de fundación de la compañía 2020
Wohnimmobilien 12 Gewerbeimmobilien 4
Wir haben unser Immobiliengeschäft im Jahr 2020 gegründet. Wir beschäftigen uns auch mit Immobilienverwaltung und -miete.
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen