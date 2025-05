Über die Agentur

Stegi Real Estate Agency in Hanioti, Halkidiki wurde im Jahr 2000 gegründet und befindet sich direkt im Dorf Hanioti. Wir und unsere Partner bieten ein komplettes Paket von Dienstleistungen zum Kauf, Verkauf und Verwalten von Immobilien. Die Stegi Real Estate Agency arbeitet auf der gesamten Halbinsel von Halkidiki sowie in Thessaloniki, aber im Moment konzentrieren wir uns auf das Dorf Hanioti. Unser Unternehmen wird von hochqualifizierten Fachleuten besetzt, die am besten über die Gesetze und Vorschriften im Bereich Bau und Wiederaufbau von Gebäuden informiert werden, die derzeit in der Halbinsel Kassandra in Kraft sind. Unser besonderer Service ist die Beratung eines erfahrenen Anwalts, der sich auf den Kauf und den Verkauf von Immobilien spezialisiert hat, der alle Probleme löst, die während der Transaktion entstehen können.

Ingenieure, moderne Architekten, Bauunternehmer, die eine große Anzahl von Projekten in Kassandra realisiert haben, sowie Steuerberater und Buchhalter stehen Ihnen zur Verfügung, um die endgültige Entscheidung über Ihr „Dream home“ am Meer zu treffen. Wir sind spezialisiert auf den Kauf und Verkauf von Häusern, Unternehmen, Wohnungen und Häusern zu vermieten mit atemberaubendem Meerblick in den besten Standorten und auf der gesamten Halbinsel Kassandra. Wir bieten einen umfassenden Hausvermietservice. Mit Informationen über die besten Preise und basierend auf Ihren Wünschen helfen wir Ihnen, das Beste zu finden.

Organisierte und methodische Arbeit unserer Berater, basierend auf allen folgenden