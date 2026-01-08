  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Sirel Estate 88 CO., LTD

Sirel Estate 88 CO., LTD

Thailand,
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
1 Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский
Webseite
Webseite
www.facebook.com/share/17b2sJ5Gdx/
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Sirel Estate 88 Co., LTD ist Ihr umfassender Partner in Pattaya.
Wir arbeiten nicht wie gewöhnliche Broker: Wir begleiten Sie beim Kauf von Immobilien und schaffen eine Infrastruktur für ein komfortables Leben, bewegen und investieren.

Wir bieten personalisierte Lösungen für Ihre Ziele und Budget. Mit uns taktvoll, ehrlich, ohne Druck, transparent und professionell rund um die Uhr. Wir hören Ihre Anfrage und handeln klar.

Umzug und Leben: Visa, Banken, Transfers, Haushaltsfragen, Bezirke und Schulen.
Investitionen: flüssige Objekte, Analytik, zuverlässige Projekte, Verhandlungen, Leasingmanagement.
Flipping: Designer, Bauherren, komplette Qualitätskontrolle.

Wir werden für Professionalität, Ethik, Geschwindigkeit und Infrastruktur ausgewählt, die alle Ihre Aufgaben abdeckt.

Sirel Estate 88 ist Ihr vertrauenswürdiger Partner in Pattaya.

Dienstleistungen

Sirel Estate 88 Co., LTD - Ihr umfassender Immobilienpartner in Pattaya

Wir begleiten Kunden auf allen Stufen: von der Auswahl einer Wohnung oder Villa bis zur vollen Unterstützung der Bewegung, Papierarbeit und Immobilienmanagement. Wir arbeiten ehrlich, taktvoll und professionell rund um die Uhr.

Dienststellen der Agentur

Auswahl und Kauf von Immobilien

• Wohnungen, Villen, Häuser, Stadthäuser
• Neue Gebäude und Sekundärmarkt
• Online-Ansichten und Ferntransaktionen
• Verhandlungen mit Entwicklern und Eigentümern
• Überprüfung der Dokumente, Begleitung vor der Registrierung

Investitionsentscheidungen

• Auswahl flüssiger Objekte
• Pattaya Market Analytics
• Berechnung der Ausbeute
• Mietstrategien
• Immobilienmanagement für Investoren

Umzug und Anpassung in Thailand

• Visa-Unterstützung
• Hilfe bei Banken und Zahlungen
• Übersetzung und Kommunikation mit thailändischen Dienstleistungen
• Auswahl von Bezirken, Schulen, Infrastruktur
• Haushaltsprobleme lösen “schlüssel”

Klappen und Reparaturen

• Suche nach Wiederverkaufseigenschaften
• Designprojekt
• Kontrolle von Bauherren, Begriffen und Qualität
• Komplette Vorbereitung des Objekts zum Verkauf oder Leasing

Facility Management

• Ansiedlung von Mietern
• Kontrolle der Zahlungen
• Wartung des Anlagenstatus
• Foto- und Videoberichterstattung, 24/7 Service

Kauf für ein thailändisches Unternehmen

• Beratungen über die Struktur der Transaktion
• Vorbereitung der erforderlichen Dokumente
• Begleitung bei der Registrierung

Unsere Makler in der Welt
Elena Bartdinskaia
Elena Bartdinskaia
72 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
Phuket Mix
Thailand, Phuket
Año de fundación de la compañía 2011
Wohnimmobilien 54
PhuketMix ist nicht neu auf dem Immobilienmarkt in Thailand. Seit mehr als sechs Jahren wählen wir die lukrativsten Angebote für unsere Kunden, die ihre Erwartungen und Wünsche voll erfüllen. Im Laufe der Jahre haben mehrere Dutzend Familien mit unserer Hilfe ihr Traumhaus in Phuket erworben…
Eine Anfrage stellen
Phuket9
Thailand, Phuket
Wohnimmobilien 13
Immobilieninvestition ist eine der zuverlässigsten Möglichkeiten, Kapital zu sparen. Ein gut ausgewähltes Objekt bringt passives Einkommen von 6% pro Jahr. Phuket Immobilien steigt im Preis aufgrund der erhöhten touristischen Fluss, Baubeschränkungen und Landgrenzen. Phuket9 ist seit 2004 pr…
Eine Anfrage stellen
Phuket Buy House
Thailand, Phuket
Año de fundación de la compañía 2010
Wohnimmobilien 1143 Gewerbeimmobilien 23 Gundstücke 57
PhuketBuyHouse ist seit 2008 erfolgreich im Phuket Real Estate Markt tätig. Während dieser Zeit haben wir vielen Ausländern geholfen, tausende von Traumhäusern zu kaufen. Wählen Sie uns, wählen Sie Qualität und Zuverlässigkeit. Wir arbeiten offen und transparent.Phuketbuyhouse.com ist die We…
Eine Anfrage stellen
Premium Premium
Tumanov Group
Thailand, Thep Krasatti
Neue Gebäude 359 Wohnimmobilien 4681
Die Mission der Tumanov Group besteht darin, eine Gemeinschaft von Investoren und Personen zu vereinen und zu schaffen, die sich für Phuket als Ort für ein glückliches Leben und zur Vermehrung ihres Kapitals entschieden haben. Wir arbeiten ausschließlich mit Immobilien auf der Insel Phuke…
Eine Anfrage stellen
Easy Invest Estate
Thailand, Phuket
Año de fundación de la compañía 2018
Wohnimmobilien 21
Die wichtigste Aufgabe für EasyInvestEstate ist es, herauszufinden, was für Sie im Hinblick auf den langfristigen Gewinn am wichtigsten ist, und dies zu verwirklichen. Wir wählen effektiv Immobilien verschiedener Preissegmente und Klassen aus und garantieren dem Käufer einen angemessenen Pre…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen