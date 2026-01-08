Über die Agentur

Sirel Estate 88 Co., LTD ist Ihr umfassender Partner in Pattaya.

Wir arbeiten nicht wie gewöhnliche Broker: Wir begleiten Sie beim Kauf von Immobilien und schaffen eine Infrastruktur für ein komfortables Leben, bewegen und investieren.

Wir bieten personalisierte Lösungen für Ihre Ziele und Budget. Mit uns taktvoll, ehrlich, ohne Druck, transparent und professionell rund um die Uhr. Wir hören Ihre Anfrage und handeln klar.

Umzug und Leben: Visa, Banken, Transfers, Haushaltsfragen, Bezirke und Schulen.

Investitionen: flüssige Objekte, Analytik, zuverlässige Projekte, Verhandlungen, Leasingmanagement.

Flipping: Designer, Bauherren, komplette Qualitätskontrolle.

Wir werden für Professionalität, Ethik, Geschwindigkeit und Infrastruktur ausgewählt, die alle Ihre Aufgaben abdeckt.

Sirel Estate 88 ist Ihr vertrauenswürdiger Partner in Pattaya.