Sirel Estate 88 Co., LTD ist Ihr umfassender Partner in Pattaya.
Wir arbeiten nicht wie gewöhnliche Broker: Wir begleiten Sie beim Kauf von Immobilien und schaffen eine Infrastruktur für ein komfortables Leben, bewegen und investieren.
Wir bieten personalisierte Lösungen für Ihre Ziele und Budget. Mit uns taktvoll, ehrlich, ohne Druck, transparent und professionell rund um die Uhr. Wir hören Ihre Anfrage und handeln klar.
Umzug und Leben: Visa, Banken, Transfers, Haushaltsfragen, Bezirke und Schulen.
Investitionen: flüssige Objekte, Analytik, zuverlässige Projekte, Verhandlungen, Leasingmanagement.
Flipping: Designer, Bauherren, komplette Qualitätskontrolle.
Wir werden für Professionalität, Ethik, Geschwindigkeit und Infrastruktur ausgewählt, die alle Ihre Aufgaben abdeckt.
Wir begleiten Kunden auf allen Stufen: von der Auswahl einer Wohnung oder Villa bis zur vollen Unterstützung der Bewegung, Papierarbeit und Immobilienmanagement. Wir arbeiten ehrlich, taktvoll und professionell rund um die Uhr.
Dienststellen der Agentur
Auswahl und Kauf von Immobilien
• Wohnungen, Villen, Häuser, Stadthäuser
• Neue Gebäude und Sekundärmarkt
• Online-Ansichten und Ferntransaktionen
• Verhandlungen mit Entwicklern und Eigentümern
• Überprüfung der Dokumente, Begleitung vor der Registrierung
Investitionsentscheidungen
• Auswahl flüssiger Objekte
• Pattaya Market Analytics
• Berechnung der Ausbeute
• Mietstrategien
• Immobilienmanagement für Investoren
Umzug und Anpassung in Thailand
• Visa-Unterstützung
• Hilfe bei Banken und Zahlungen
• Übersetzung und Kommunikation mit thailändischen Dienstleistungen
• Auswahl von Bezirken, Schulen, Infrastruktur
• Haushaltsprobleme lösen “schlüssel”
Klappen und Reparaturen
• Suche nach Wiederverkaufseigenschaften
• Designprojekt
• Kontrolle von Bauherren, Begriffen und Qualität
• Komplette Vorbereitung des Objekts zum Verkauf oder Leasing
Facility Management
• Ansiedlung von Mietern
• Kontrolle der Zahlungen
• Wartung des Anlagenstatus
• Foto- und Videoberichterstattung, 24/7 Service
Kauf für ein thailändisches Unternehmen
• Beratungen über die Struktur der Transaktion
• Vorbereitung der erforderlichen Dokumente
• Begleitung bei der Registrierung