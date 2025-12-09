  1. Realting.com
Santorini Private Oasis

Emporio, Thira, Santorini, 84700
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
2 Monate
Sprachen
English
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 05:11
(UTC+2:00, Europe/Athens)
Montag
09:00 - 17:00
Dienstag
09:00 - 17:00
Mittwoch
09:00 - 17:00
Donnerstag
09:00 - 17:00
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Griechenland
Aimilios Patychakis
1 immobilienobjekt
Antigone Loumakou
Agenturen in der Nähe
AXIA REAL ESTATE
Griechenland, Municipality of Alimos
Wohnimmobilien 189 Gewerbeimmobilien 34 Langfristige Vermietung 186 Gundstücke 92
Die Firma AXIA REAL ESTATE hat Büros in 3 großen Städten unseres Landes. In ATHENS 53 Solonos, THESSALONIKI Vassileos Heraklion 53 und KAVALA Pavlou Mela 12.Das Unternehmen AXIA REAL ESTATE basiert auf drei sehr einfachen und soliden Prinzipien: 25 Jahre Erfahrung, Transparenz und Teamarbeit…
EPSILON TEAM real estate
Griechenland, Municipality of Athens
Wohnimmobilien 9 Gewerbeimmobilien 1 Gundstücke 1
EPSILON TEAM ist ein Geschäft mit besonderen Merkmalen, die es von anderen Immobilienagenturen in Griechenland unterscheiden. Dies ist eine Gruppe von 9 Personen, die eng zusammenarbeiten, um jedes Projekt abzuschließen, das sie unternehmen. Es ist die einzige Gruppe, die ständige rechtliche…
Erasmosgroup
Griechenland, Municipality of Athens
Wohnimmobilien 198 Gewerbeimmobilien 3
ERASMOS Group ist Immobilien, Yachting, Versicherungen und Finanzen Broker gegründet im Jahr 2009, bietet die folgenden Dienstleistungen:Kauf, Verkauf und Leasing aller Art von Immobilien,Yachting & Sailing Brokers - Vertrieb & Churters,Immobilienexpertise,Sanierung und Immobilienmanagement,…
GreekEstate.eu
Griechenland, Ioannina Municipality
Año de fundación de la compañía 2005
Wohnimmobilien 20 Gewerbeimmobilien 2 Gundstücke 4
GREEKESTATE.EU   «Wertschöpfung für unsere Kunden»   Philosophie Der Kern unseres Unternehmens besteht aus einer klaren und erfolgreichen Philosophie, die unsere Werte und Kultur definiert:   • Das Bestreben, herausragende Leistungen zu erbringen, indem hohe Standards …
ARGOLIDA REAL ESTATE
Griechenland, Gemeinde Nafplio
Wohnimmobilien 32 Gewerbeimmobilien 5 Gundstücke 5
Die Immobilienagentur ARGOLIDA REAL ESTATE befindet sich in den Präfekturen von Argolida, Arcadia, Corinth sowie in anderen Bereichen des Peloponnes und bietet qualitativ hochwertige Dienstleistungen, um die modernen Anforderungen des Immobilienmarktes perfekt zu erfüllen.Wir haben eine groß…
