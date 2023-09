MonteHomes

Das Unternehmen Tradegoria bietet zum Verkauf Grundstücke, Wohn- und Gewerbeimmobilien für Investitionen, Geschäfte, Daueraufenthalte und saisonale Erholung an. Wir bieten Kunden zuverlässige und detaillierte Informationen zu allen Kategorien von Immobilien, rechtliche Unterstützung der Transaktion von « a » bis « z » und umfassende persönliche Unterstützung nach dem Kauf des Objekts.

Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Tradegoria ist eine Garantie für eine zuverlässige und profitable Transaktion. Zu unseren Wettbewerbsvorteilen:

langjährige praktische Erfahrung auf dem Markt des Landes; Tadelloser Ruf in der Berufsgemeinschaft und bei Kunden; Wir arbeiten ohne Vermittler - ermöglicht unseren Kunden, billige Immobilien in Montenegro zu kaufen; Hohe Professionalität der Mitarbeiter: Makler, Anwälte, Übersetzer; Gründliche Kenntnis der Gesetzgebung Montenegros, der Merkmale der Registrierung und Registrierung von Immobilien sowie ihrer "Fallstricke"; Ständige Überwachung der Verfügbarkeit von Rabatten auf alle Arten von Immobilien und sofortige Information unserer Kunden über diese; Unterstützung bei der Auswahl von Immobilien mit Analyse der positiven und negativen Aspekte des Objekts, der Infrastruktur, des Standorts usw.; Verfügbarkeit eines speziellen persönlichen Kundenbetreuungsprogramms, Wenn Sie den Kundendienst in einem neuen Land ( in die Vereinbarung und Anpassung einbeziehen, können Sie den Prozess in allen Phasen der Transaktion ) unabhängig steuern.

Montenegro ist zur Hauptadresse der Welt geworden, weil es der schönste Ort der Erde ist, an dem Sie bequem leben und Ihren Urlaub verbringen können, wo Sie Immobilien kaufen können und sollten, entweder zur Miete oder für einen profitablen Wiederverkauf in der Zukunft. Heute ist Montenegro eine wirtschaftlich prosperierende und politisch stabile Region mit einem warmen Klima und einer erstaunlichen Natur. Es ist die beste Wahl für Anhänger des europäischen Lebensstils, für diejenigen, die Stil, Helligkeit und Individualität in diesem Leben schätzen.

Haben Sie Fragen zum Kauf oder Verkauf von Immobilien in Montenegro? Sie können eine umfassende Antwort von unseren Managern erhalten.