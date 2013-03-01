  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. MK Brokers&Invest

MK Brokers&Invest

Polen, Woiwodschaft Masowien
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2023
Auf der Plattform
Auf der Plattform
1 jahr 3 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Polski
Webseite
Webseite
mkbrokersinvest.com/
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

MK Brokers&Invest ist in erster Linie eine einzigartige Kombination aus vielfältigen Erfahrungen, praktischen Kenntnissen, Zuverlässigkeit und Talenten der Menschen, die ich eingeladen habe, mit mir zu arbeiten. Wir haben die richtigen Leute hinter allem, was wir tun, und ich bin wirklich stolz darauf. Als Team glauben wir, dass Wohnungsbauten, Häuser oder Blöcke mehr als Gebäude und Architektur sind. Sie sind Orte, an denen Sie das Leben in die volle leben möchten. Du willst Zeit verbringen, Freunde treffen und manchmal deine Träume wahr werden lassen. Aber um gute Entscheidungen zu treffen, ist es entscheidend, einen Schritt voraus zu sein und in der Lage zu sein, die Immobilienwelt breiter zu betrachten.

Dienstleistungen

Bei MK Brokers & Invest wissen wir, wie man Kunden durch jede Phase des Prozesses des Kaufs, des Verkaufs und der Vermietung von Immobilien führt. Wir analysieren den Markt und die Daten, so dass wir wissen, was zu jeder Zeit verkauft wird und was Angebot verschmilzt. Wir haben das Wissen und die Erfahrung, zuverlässige Bewertungen zu erstellen und profilierte, aber relevante Marketingstrategien vorzubereiten.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 02:49
(UTC+2:00, Europe/Warsaw)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Meine Partner
1 bauträger
Unsere Makler in Polen
Dorota Karpińska
Dorota Karpińska
10 immobilienobjekte
Agenturen in der Nähe
Crowd Real Estate
Polen, Warschau
Año de fundación de la compañía 2019
Wohnimmobilien 2
Die Wurzeln des Teams hinter der Crowd Real Estate-Plattform sind mit der Anwaltskanzlei Sadkowski i Wspólnicy verbunden und reichen bis 2004 zurück. Dank der Praxis und Erfahrung bei der Finanzierung von Investoren und Entwicklern haben wir die Notwendigkeit gesehen, eine neue Qualität auf …
Eine Anfrage stellen
LEGER INVEST
Polen, Landkreis Posen
Año de fundación de la compañía 2016
Wohnimmobilien 4
LEGER INVEST bietet weltweit Investitionen in Luxusimmobilien. Unser Know-how ermöglicht es uns, Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die mehrere Faktoren wie Preis, Standort, Größe, Design, Infrastruktur, Dienstleistungen und wirtschaftliche Aussicht umfassen
Eine Anfrage stellen
Perfect Place
Polen, Woiwodschaft Niederschlesien
Año de fundación de la compañía 2012
Das Perfect Place Büro arbeitet seit 2011 im Immobilienmarkt. Wir begannen in Wroclaw, eröffneten dann einen neuen Zweig in Katowice: Jetzt arbeiten wir alle in Schlesien. In dieser Zeit haben wir die notwendige Erfahrung gesammelt, um unsere Dienstleistungen auf höchstem Niveau zu bieten.Wi…
Eine Anfrage stellen
PRO Silver
inwest.warszawa
Polen, Polen
Año de fundación de la compañía 2022
Wohnimmobilien 143 Gewerbeimmobilien 4 Langfristige Vermietung 130 Gundstücke 3
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
Русский, Polski, Українська
GOESTE
Polen, Warschau
Año de fundación de la compañía 2014
Wohnimmobilien 3577 Gewerbeimmobilien 5 Langfristige Vermietung 2 Gundstücke 222
Unsere Immobilienagentur ist spezialisiert auf den Verkauf von Häusern und Wohnungen in Warschau und seine Umgebung. Wir bieten umfassende Dienstleistungen für unsere Kunden, bieten immer qualifizierte Beratung und wählen die optimalsten Lösungen für sie in jeder Phase des Prozesses.Wir verk…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen