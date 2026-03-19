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LUXUS HOMES INTERNATIONAL

Dubai · Spain · England · Dom. Rep.
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
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2018
Auf der Plattform
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Weniger als einen Monat
Sprachen
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Webseite
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www.luxus-homes.com
Arbeitszeiten
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Über die Agentur

LUXUS HOMES ist eine internationale Immobilienagentur. Wir haben uns auf den Verkauf von Neubau Luxusimmobilien spezialisiert und das in verschiedenen Märkten wie Spanien, Zypern, England, Schweiz, Dubai und Miami. Unser erfahrenes Team, bestehend aus professionellen und mehrsprachigen Immobilienmaklern, bietet Ihnen einen exzellenten Rundum-Service an während des gesamten Kauf- und Verkaufsprozesses und danach.

Unsere Philosophie basiert auf hoher Professionalität, Ehrlichkeit, Effizienz und Transparenz. Unsere Makler haben sich diesen Werten verschrieben, so dass Sie uns vertrauen können. Das Immobiliengeschäft ist unsere Leidenschaft. Wir verkaufen nicht nur Immobilien, wir verkaufen Emotionen und eine höhere Lebensqualität! So ist es unser größtes Ziel, unsere Kunden glücklich zu machen und ihre Träume von Wohneigentum und tollen Investitionen zu verwirklichen. Dafür leben und arbeiten wir mit Leidenschaft. 

Dienstleistungen

Unser All-inclusive-Serviceangebot:

- Fachwissen und Erfahrung in Neubauimmobilien

- Professionelle Bedarfsermittlung und Beratung

- Interessante Angebote für Sie basierend auf Ihren Suchkriterien

- 0 % Provision für unsere Kaufkunden

- Reiseplanung und Organisation von Besichtigungen

- Shuttle-Service Flughafen-Hotel-Besichtigungen-Reiseführung

- Prüfung von Verträgen und Immobilienunterlagen

- Finanzierung durch nationale Banken bis zu einer Hypothek von 70 %

- Nationales Bankkonto, Steuernummer und Visum

- Vermieterlizenz für Ihre neue Immobilie

- Anmeldung von Wasser, Strom und Internet

- Hausversicherung und Alarmanlage

- Vermittlung von Rechtsanwälten und Steuerberatern

- Einrichtung der Immobilie und Mietverwaltung als Zusatzleistung

- Flug und Hotelunterkunft in einem luxuriösen 5-Sterne-Hotel für Ihre Reise *

- Gründung eines Unternehmens in den VAE (0-9 % Steuern) *

 

* Wenn Sie eine Immobilie über unsere Agentur kaufen, buchen wir Ihre Flüge und Hotelunterkunft in einem luxuriösen 5-Sterne-Wellness-Hotel. Das Angebot beinhaltet 2 Übernachtungen für 2 Personen während der Reise zur Unterzeichnung der Beurkundung. Dieses Flug- und Hotelbuchungsangebot kann nicht mit anderen Aktionen wie Rabatten oder Gutscheinen unserer Agentur kombiniert werden. Der Service für die Eröffnung eines Unternehmens in Dubai beinhaltet nicht die Kosten für die Geschäftslizenz oder andere mögliche Gebühren, wie z.B. für das Visum und das registrierte Geschäftsbüro.

 

Unsere Makler in Spanien
Alle anzeigen 7 immobilienmakler
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