  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. Keller Williams Fores

Keller Williams Fores

Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sok. Denge Panorama, No:5-9, Kat:2, Ataşehir / İstanbul
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English
Unsere Makler in Türkei
Sedat Gündüz
Sedat Gündüz
1 immobilienobjekt
Agenturen in der Nähe
Right Home real estate consultancy
Türkei, Marmararegion
Año de fundación de la compañía 2012
Wohnimmobilien 47
Right Home ist ein führendes Unternehmen spezialisiert auf Immobilienberatung und -vermittlung.Wir helfen Käufern zu kaufen und Verkäufer zu verkaufen.Wir bieten Luxus-Wohnungen, Smart Homes, elegant gestaltete Büros, moderne Konstruktionen und alle Beratungsleistungen.Unser Hauptbüro in Ist…
Eine Anfrage stellen
Park estate
Türkei, Yaylalı
Wohnimmobilien 184 Gewerbeimmobilien 1
PARK ESTATE Die Agentur ist Teil der KOSTA GROUP-Unternehmen, die seit mehr als 5 Jahren im Immobilienmarkt in der Türkei tätig ist und eine der führenden Agenturen in Mahmutlar ist. Unsere Spezialisten sind ein Team von Fachleuten, die immer bereit sind, Beratung zu mieten, zu verkaufen od…
Eine Anfrage stellen
Inhouseglobal
Türkei, Marmararegion
Wohnimmobilien 8
Inhouse Global ist ein Immobilienberatungsunternehmen, dessen professionelles Expertenteam Ausländern verschiedene Immobilieninvestitionsdienstleistungen anbietet. Die Experten unterstützen den gesamten Prozess einer Transaktion umfassend. Unser Team ist mehrsprachig: wir sprechen Türkisch, …
Eine Anfrage stellen
Gemahmutlar
Türkei, Alanya
Año de fundación de la compañía 2010
Wir vertrauen Tausenden von Menschen.- Kostenlose Registrierung. Keine versteckte ProvisionWir führen Sie von Anfang bis Ende durch die gesamte Transaktion, wo es keinen Platz für Schwierigkeiten, Fehler und Verluste gibt.- Kostenlose Bewertung. MarktwertSie können die Vorteile leicht bewert…
Eine Anfrage stellen
Home.com.tr
Türkei, Yaylalı
Año de fundación de la compañía 2009
Wohnimmobilien 5 Gewerbeimmobilien 1
Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und seitdem erfolgreich im türkischen Immobilienmarkt tätig. Um in der Bau- und Immobiliensphäre wohlhabender und effektiver zu werden, begann home.com.tr 2009 mit der Partnerfirma Ozdence zu kooperieren. Wir sind ein Unternehmen spezialisiert auf die Ber…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen