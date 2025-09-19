Keller Williams Platin

Keller Williams ist ein internationales Immobilien-Franchise-Unternehmen mit mehr als 180.000 Immobilienmaklern, das in 1000 Niederlassungen weltweit tätig ist. 1983 von Gary Keller und Joe Williams mit dem Ziel gegründet, Karrieren aufzubauen, die es wert sind, besessen zu werden, Unternehmen, die es wert sind, besessen zu werden, und ein lebenswertes Leben für seine Mitarbeiter, Keller Williams Realty gehört seit seiner Gründung zu den am schnellsten wachsenden Immobilien-Franchise-Unternehmen der Branche. Mehr denn je wenden sich Immobilienfachleute an Keller Williams Realty, um Bildung, Coaching, Technologie, Kultur- und Vermögensbildungsmöglichkeiten, die ihr Potenzial neu definieren und ihre Karriere in Richtung neuer Höhen treiben.