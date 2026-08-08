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INEST HOMES

Türkei, Konyaalti
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
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2021
Auf der Plattform
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2 jahre 11 Monate
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English, Русский, Українська, Türkçe
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inesthomes.org
Arbeitszeiten
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Über die Agentur

Wir arbeiten mit Objekten unterschiedlicher Besonderheiten und Preisrichtlinien. Wir bieten Objekte aus dem fertigen Katalog auf unserer Website an und wählen Objekte nach einer individuellen Anfrage nach den Wünschen des Kunden aus. Wir sind spezialisiert auf den Verkauf von Wohnungen, Villen, Grundstücken. Wir helfen, uns wohl zu fühlen und uns an einem neuen Wohnort niederzulassen.

Unser Unternehmen ist ein Team von energischen und verantwortungsbewussten Menschen. Wir sind in jeder Phase der Transaktion mit rechtlichen Fragen bestens vertraut und haben seit mehr als 12 Jahren wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Wir wissen alles über die Branche: Zum Beispiel, wie die Dokumentation von Objekten überprüft wird, was die Aufgabe des Anlegers besser löst, zur Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft beiträgt und allen Käufern eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. Wir arbeiten mit staatlichen Einwanderungs-, Investitionsprogrammen zusammen und helfen Unternehmen mit rechtlicher Unterstützung. Wir kennen die Nuancen von Gesetzen in der Gerichtsbarkeit der Republik Türkei.

Dienstleistungen

Dienstleistungen von Inest Homes

İNEST HOMES ist ein internationales Unternehmen, das Kunden in allen Phasen des Kaufs, der Investition und des Umzugs in die Türkei begleitet.

Unsere Dienstleistungen:

  • Auswahl von Immobilien für das Leben, Erholung, Investition und Staatsbürgerschaft.

  • Bildung eines Anlageportfolios unter Berücksichtigung des Budgets, der Ziele, der Rentabilität und der Strategie des Investors.

  • Exklusive Immobilien und geschlossene Verkäufe, die in offener Werbung nicht verfügbar sind.

  • Überprüfung des Verkäufers und des Eigentums: rechtliche Überprüfung von Dokumenten, Risikoanalyse, Überprüfung von Einschränkungen, Belastungen und der Geschichte des Objekts.

  • Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion durch professionelle Anwälte mit langjähriger Erfahrung.

  • Kostenlose mündliche Rechtsberatung zum Kauf von Immobilien, Aufenthaltserlaubnis, Staatsbürgerschaft, Erbschaft, Steuern und Geschäft.

  • Unterstützung für den Erhalt einer Aufenthaltserlaubnis und der türkischen Staatsbürgerschaft.

  • Bewertung der Investitionsattraktivität von Objekten und Prognose des Wertsteigerungspotenzials.

  • Verkauf und Wiederverkauf von Immobilien, Unterstützung bei aussteigenden Investitionen mit maximalem Nutzen.

  • Post-Sales-Service: Verbindung von Versorgungsunternehmen, Registrierung von Versicherungen, Unterstützung bei Möbeln, Reparatur, Immobilienverwaltung und Miete.

  • Registrierung von Unternehmen und Niederlassung in der Türkei, rechtliche Unterstützung der Geschäftstätigkeit.

  • Anpassung nach dem Umzug: Unterstützung bei der Eröffnung von Bankkonten, der Bearbeitung von Dokumenten, der Auswahl von Schulen, medizinischen Einrichtungen und der Lösung von Haushaltsproblemen.

  • Investitionskonsultationen zu verschiedenen Regionen der Türkei unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage und Entwicklungsperspektiven.

  • Arbeiten Sie mit Einrichtungen in verschiedenen Regionen der Türkei sowie in anderen Ländern, die nach internationalen Investoren gefragt sind.

  • Professionelles Team von Spezialisten: erfahrene Verkaufsleiter, Anwälte, Anwälte, Gutachter, Finanzberater und Spezialisten in der Kundenbetreuung.

Wir verkaufen nicht nur Immobilien – wir schaffen sichere Anlagelösungen, die den Kunden vom ersten Aufruf bis zur vollen Verwirklichung seiner Ziele begleiten.

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