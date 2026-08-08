INEST HOMES

Über die Agentur

Wir arbeiten mit Objekten unterschiedlicher Besonderheiten und Preisrichtlinien. Wir bieten Objekte aus dem fertigen Katalog auf unserer Website an und wählen Objekte nach einer individuellen Anfrage nach den Wünschen des Kunden aus. Wir sind spezialisiert auf den Verkauf von Wohnungen, Villen, Grundstücken. Wir helfen, uns wohl zu fühlen und uns an einem neuen Wohnort niederzulassen.

Unser Unternehmen ist ein Team von energischen und verantwortungsbewussten Menschen. Wir sind in jeder Phase der Transaktion mit rechtlichen Fragen bestens vertraut und haben seit mehr als 12 Jahren wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Wir wissen alles über die Branche: Zum Beispiel, wie die Dokumentation von Objekten überprüft wird, was die Aufgabe des Anlegers besser löst, zur Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft beiträgt und allen Käufern eine Aufenthaltserlaubnis erteilt. Wir arbeiten mit staatlichen Einwanderungs-, Investitionsprogrammen zusammen und helfen Unternehmen mit rechtlicher Unterstützung. Wir kennen die Nuancen von Gesetzen in der Gerichtsbarkeit der Republik Türkei.