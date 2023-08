Capital Сommersial

15 Jahre Erfahrung im Kauf, Verkauf und Vermieten von Immobilien. Heute bieten wir folgende Dienstleistungen an:

Wir verkaufen und vermieten, werben professionell. Wir suchen Kunden in Litauen und im Ausland; Wir konsultieren Leute, die Immobilien kaufen, verkaufen oder vermieten wollen; Wir finden schnell Immobilien zum Verkauf oder zur Miete; Wir vertreten Kunden bei Verhandlungen auf Kundenwunsch; Wir erstellen rechtlich sichere vorläufige Kauf-, Kauf- und Bargeldverträge; Wir beraten in rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Immobilienkrediten für die Planung, den Bau, die Renovierung von Gebäuden der Klasse A + und eine höhere Wärmebeständigkeit; Wir arrangieren Landzonen-, Kataster- und Geodatenvermessungen, erstellen detaillierte Pläne, ändern die Bezeichnung, entwerfen, bauen und renovieren; Wir bieten Beratungsdienste zur Implementierung von Investitionsprojekten, zur Gründung eines Unternehmens und zur Lösung von Geschäftsproblemen an.