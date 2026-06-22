Bennecke Real Estate, S.L.

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Bennecke wurde 1988 gegründet und unser Büro befindet sich in Punta Prima an der Costa Blanca zwischen Torrevieja und der beliebten touristischen Lage der Orihuela Costa. Bennecke hat 32 Jahre Erfahrung, ihre Kunden ihre Traumimmobilien in Spanien zu finden und sind einer der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Immobilienagenturen an der Costa Blanca.
Die größte Nachfrage nach spanischen Immobilien ist ohne Zweifel die Eigenschaften, die sich in Gehdistanz zum Strand befinden, Immobilienpreise sind in der Regel wesentlich höher als diejenigen, die mehr im Inland liegen, so dass es sich lohnt, zuerst einkaufen, bevor Sie Ihre Wahl treffen.
Bennecke ist ein vertrauenswürdiger, bekannter professioneller Immobilienmakler, der seine Kunden zuerst setzt und sie durch jeden Schritt des Prozesses leitet. Wir können unseren Kunden persönliche und rechtliche Beratung und Unterstützung bieten und bieten einige der besten Häuser zum Verkauf in Spanien. Unsere umfangreichen Eigenschaften umfassen Weiterverkauf, Neubauten und Schlüsselfertigkeiten für alle Arten von Immobilien wie Villen, Wohnungen, Stadthäuser, Penthäuser und einige der besten Luxusimmobilien, die Sie überall finden können. Bennecke erweitert und bietet viele weitere Immobiliendienstleistungen die ganze Zeit einschließlich Immobilienmanagement und wir haben jetzt eigene engagierte Mietabteilung. Unten finden Sie nur einige unserer neuesten Immobilien zum Verkauf in Spanien, können Sie auch einzelne Immobilienbereiche wie die beliebte Costa Blanca & Torrevieja suchen oder nach Immobilientyp für spanische Villen, Wohnungen, Townhouses oder Penthouses suchen.
«Noah & Partner Immobilien» ist eine Immobilienagentur, die sich darauf spezialisiert, seinen Kunden zu helfen, ihre Häuser zu kaufen und zu verkaufen. Unser Hauptbüro befindet sich neben dem Strand La Mata in Torrevieja. Deshalb sind wir Experten in Küstengebieten. Darüber hinaus, in der Nä…
Auf der Suche nach einem Zuhause in Teneriffa? Lassen Sie uns diesen Traum wahr werden! Ob Sie ein Luxus-Eigentum, eine Villa oder ein kleineres Haus oder eine Wohnung suchen - wir sind hier, um zu helfen!Keen, um nach Teneriffa zu ziehen oder schon den Traum auf der Insel zu leben? Ob Sie z…
Unsere Firma Nivaria Isla Tur bietet Ihnen eine ausgezeichnete Gelegenheit, Immobilien in Spanien zu kaufen!Wir bieten Ihnen eine gute Datenbank der wichtigsten Immobilien in Spanien, einschließlich Villen, Häuser, Grundstücke, Wohnungen, Ferienhäuser, Studios, Penthäuser, Stadthäuser, Wohne…
Inftour Spanien SL ist ein junges und dynamisch entwickelndes Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung im Bereich Immobilien und Bau. Wir sind darauf spezialisiert, den bestmöglichen Kundenservice in den folgenden Bereichen zu bieten:- Verkauf und Vermietung von Immobilien.- Rechtliche Unters…
Wir sind eine erfahrene Immobilienagentur in Marbella, Costa del Sol. Wir sind seit 2004 geöffnet, aber beide Partner (Enrique Dominguez und Karen Yelin) arbeiten schon seit vielen Jahren im Immobiliensektor. Wir sind derzeit Vertreter von EREN (European Real Estate Network) an der Costa del…