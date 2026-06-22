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Bennecke Real Estate, S.L.

Spanien, Torrevieja
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Immobilienagentur
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6 jahre 2 Monate
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English, Русский, Español
Webseite
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www.bennecke.com/
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Über die Agentur
Bennecke wurde 1988 gegründet und unser Büro befindet sich in Punta Prima an der Costa Blanca zwischen Torrevieja und der beliebten touristischen Lage der Orihuela Costa. Bennecke hat 32 Jahre Erfahrung, ihre Kunden ihre Traumimmobilien in Spanien zu finden und sind einer der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Immobilienagenturen an der Costa Blanca. Die größte Nachfrage nach spanischen Immobilien ist ohne Zweifel die Eigenschaften, die sich in Gehdistanz zum Strand befinden, Immobilienpreise sind in der Regel wesentlich höher als diejenigen, die mehr im Inland liegen, so dass es sich lohnt, zuerst einkaufen, bevor Sie Ihre Wahl treffen. Bennecke ist ein vertrauenswürdiger, bekannter professioneller Immobilienmakler, der seine Kunden zuerst setzt und sie durch jeden Schritt des Prozesses leitet. Wir können unseren Kunden persönliche und rechtliche Beratung und Unterstützung bieten und bieten einige der besten Häuser zum Verkauf in Spanien. Unsere umfangreichen Eigenschaften umfassen Weiterverkauf, Neubauten und Schlüsselfertigkeiten für alle Arten von Immobilien wie Villen, Wohnungen, Stadthäuser, Penthäuser und einige der besten Luxusimmobilien, die Sie überall finden können. Bennecke erweitert und bietet viele weitere Immobiliendienstleistungen die ganze Zeit einschließlich Immobilienmanagement und wir haben jetzt eigene engagierte Mietabteilung. Unten finden Sie nur einige unserer neuesten Immobilien zum Verkauf in Spanien, können Sie auch einzelne Immobilienbereiche wie die beliebte Costa Blanca & Torrevieja suchen oder nach Immobilientyp für spanische Villen, Wohnungen, Townhouses oder Penthouses suchen.
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