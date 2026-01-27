  1. Realting.com
Montenegro
Immobilienagentur
2020
1 jahr 5 Monate
English, Русский, Deutsch, Crnogorski
t.me/ATIestate
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Über die Agentur

ATI Real Estate Montenegro ist eine führende Immobilienagentur, die sich auf die Verbindung nationaler und internationaler Kunden mit außergewöhnlichen Immobilienmöglichkeiten in Montenegros wünschenswerten Standorten spezialisiert hat. Mit einer tiefen lokalen Expertise und einem Engagement für personalisierten Service führen wir unsere Kunden durch jeden Schritt der Immobilienreise – von der ersten Anfrage bis zum Abschluss und darüber hinaus.

Unser Team vereint fundiertes Marktwissen mit einem nuancierten Verständnis der vielfältigen Regionen Montenegros – ob Sie eine Küstenvilla an der Adria suchen, ein luxuriöses Penthouse mit Panoramablick, ein charmantes Landschaftsretreat oder ein strategisches Investitionsobjekt. Wir sind stolz auf transparente Kommunikation, Integrität und Ergebnisse, die die Erwartungen übertreffen.

Bei ATI Real Estate Montenegro glauben wir, dass Immobilien mehr als eine Transaktion ist. Es geht darum, Beziehungen aufzubauen und Kunden zu helfen, nicht nur eine Immobilie zu finden, sondern einen Ort, den sie wirklich nach Hause rufen können. Unser maßgeschneiderter Ansatz sorgt dafür, dass die einzigartigen Ziele jedes Kunden mit Professionalität, Begeisterung und einem scharfen Blick auf Wert erfüllt werden.

Entdecken Sie Montenegros Immobilienmarkt mit einem Team, das das Gelände kennt, spricht Ihre Sprache (oft mehr als eine), und priorisiert Ihren Erfolg.

Dienstleistungen

Unsere Dienstleistungen

ATI Immobilien Montenegro bietet eine breite Palette von Immobiliendienstleistungen, die Kunden in jeder Phase des Kaufs, Verkaufens oder Investitionen in Immobilien in Montenegro unterstützen.

Verkauf und Kauf
Wir unterstützen Kunden beim Kauf und Verkauf von Wohn-, Gewerbe- und Investitionsimmobilien in ganz Montenegro. Von Küstenimmobilien und Luxusentwicklungen bis hin zu Land- und Einkommenserzeugungsanlagen sorgen wir für einen reibungslosen und transparenten Transaktionsprozess.

Suche & Beratung
Wir bieten maßgeschneiderte Immobiliensuche basierend auf Ihren spezifischen Zielen, Präferenzen und Budget. Unsere Berater bieten ehrliche Markteinsichten, Standortberatung und Investitionsberatung, um Ihnen bei fundierten Entscheidungen zu helfen.

Investitionsberatung
Für Investoren identifizieren wir hochpotenzielle Chancen und bieten strategische Leitlinien zu Markttrends, Mieterträgen und langfristigen Werten. Wir unterstützen sowohl erstmalige als auch erfahrene Investoren, die den Montenegrin-Markt navigieren.

Recht und Verwaltung Unterstützung
Wir koordinieren mit vertrauenswürdigen juristischen Fachleuten, Notaren und Übersetzern, um Verträge, Due Diligence, Eigentumskontrollen und die Einhaltung lokaler Vorschriften zu unterstützen, um den Frieden des Geistes während des Prozesses zu gewährleisten.

Immobilienverwaltung
Unsere Immobilienmanagement-Dienste helfen Eigentümern, den Wert ihrer Vermögenswerte zu erhalten und zu maximieren. Dies umfasst Mieter-Koordination, Wartungsaufsicht und Mietunterstützung, ideal für Nichtwohner.

Support für After-Sales
Unsere Arbeit endet nicht am Schluss. Wir helfen bei der Einrichtung, Renovierung, Einrichtung und lokalen Service-Verbindungen, um Kunden in bequem und effizient zu beruhigen.

Alexander Thomas
