Alba Residences MON IKE

Über die Agentur



Alba Residences: Handwerk außergewöhnliche Wohnräume in Athen

Alba Residences wurde 2019 von Claire Ponirou gegründet und ist ein dynamisches Immobilienunternehmen mit Sitz in Athen, Griechenland. Angetrieben von einer Leidenschaft für die Transformation von Eigenschaften und die Bereicherung von Leben, Alba Residences verbindet anspruchsvolles Design mit unvergleichlichem Komfort, um außergewöhnliche Wohnräume zu schaffen.

Claires umfangreiche Erfahrung in der Branche begann in London (1995-1998), wo sie sich auf den Kauf und die Renovierung von Häusern spezialisierte. Anschließend gelang sie erfolgreich eine Immobilienagentur, die sich auf den griechischen Studentenmarkt konzentrierte und später ein blühendes Immobiliengeschäft in Athen bis 2000 betreibte.

2019 startete Claire Alba Residences mit der Renovierung einer Wohnung in Glyfada und markierte den Beginn eines strategischen Investitionsansatzes auf dem Athener Markt. Im Laufe der Zeit hat Alba Residences zahlreiche Immobilien erworben und sorgfältig renoviert, die sich auf kurzfristige Mieten durch Plattformen wie Airbnb und Booking.com spezialisiert haben. Alba Residences ist bekannt für hochwertige Renovierungen, die den Immobilienwert maximieren, und hat für Investoren konsequent eine starke Investitionsrendite (ROI) gezeigt, die letztendlich die renovierten Immobilien mit einer Prämie verkauft.

Heute bietet Claire neben der Verwaltung ihrer eigenen Investitionen Renovierungsdienstleistungen an Kunden, die ihre Immobilien transformieren möchten. Darüber hinaus entwickelt Alba Residences ein umfassendes Paket für Immobilienbesitzer, die sich für den kurzfristigen Mietmarkt durch Airbnb interessieren, und bietet eine komplette Lösung für die Maximierung des Mieteinkommens. Alba Residences verpflichtet sich, einen neuen Standard für Qualitätskunsthandwerk, innovatives Design und personalisierten Service im Immobilienmarkt von Athen zu schaffen.