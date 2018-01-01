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Prime Towers

100047, Toshkent sh., Sayilgoh ko‘chasi, 5
;
Prime Towers
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
Русский
О застройщике

Prime Towers - девелоперская компания полного цикла и ведет свои объекты от этапа выбора земельного участка, проектирования и строительства до продаж и управления недвижимостью. Cтроительная компания работает на рынке строительства жилых и коммерческих объектов с 2010 года. При строительстве жилых комплексов, мы придерживаемся идеи предоставить жителям нашей столицы комфортные квартиры бизнес и премиум-класса. Грамотная команда инженерно-технического персонала нашей фирмы обеспечивает надежную работу всех коммуникационных систем наших домов, после их сдачи в эксплуатацию, гарантируя нашим покупателям комфорт.

Новостройки
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Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Prime Residence»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Prime Towers
Жилой комплекс Prime Residence   Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.   Инфраструктура Удобная локация позволит жильцам за считанное время добраться до любой точки города. Всё, что необходимо для комфортного проживания находится рядом: Метро, базары, такие торговые точки, как: «Korzinka», «Atlas» «Carrefour», а также парк имени Гафура Гуляма.   Особенности клубного дома Закрытый охраняемый двор, живописный ландшафтный дизайн, роскошные парадные (лобби) с санузлами и парковками для колясок, управляющая компания, состоящая из управлящего, охранников, уборщиц, садовников, электриков и сантехников. Лифт спускающийся до подземной парковки.   Квартирография При выборе планировок, Вы можете рассматривать следующие варианты квартир, состоящие из 1,2,3 и 4х комнат, а так же двухуровневые квартиры с террасой. . Высота потолков 3.10 . Срок рассрочки (до 12 месяцев) . Количество квартир 88 . Этажность 9+терраса . Срок сдачи 03.2024 . Ход строительства (От 09.2022 - До дата 03.2024, ) . Тип дома ( Монолитно-кирпичный ) . Парковка (Подземная ) . Время до метро ( 2 мин пешком) . Отделка (White box) . Балкон (Терраса, Балкон) . Система отопления (Автономное) . Территория (Охраняемая) . Места поблизости (Метро Мирзо Улугбека, Парк Гафура Гуляма, Торговые центры Парус и Атлас и Корзинка 24/7, Мечеть Казрабад) .двухуровневые пентхаусы  
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Prime Towers
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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