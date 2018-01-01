SUNRISE - это современный жилой комплекс по привлекательным ценам с большим выбором просторных квартир!
Шестнадцати этажный двух-подъездный дом. В каждом подъезде достаточно просторная лестничная площадка с двумя бесшумным лифтами.
В каждой квартире будет установлено:
- Входная дверь
- Пластиковые окна
- Межкомнатные перегородки
- Пол и потолок монолит (стяжка пола не обязательна)
- Коммуникации (стояки, счётчики)
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.