  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Floryda

Nowe budynki na sprzedaż w Floryda

Hrabstwo Miami-Dade
166
Miami
166
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Chata Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Miami, Stany Zjednoczone
od
$184,257
Porodična  se nalazi 7 km od centra Podgorice, put Spuza. Plac je 954m², kuca je 260m². Prizemlje ima centralno grijanje na cvrsta goriva. Na prizemlju se nalazi dnevna soba, trpezarija, kuhinja, 3 spavace sobe, hodnik i ostava. Gornji sprat nije pregradjivan, postoji manje kupatilo. Na plac…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Chata Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,347
Izdaje se luksuzno opremljena kuća, površine 360m2, u Gorici C. Struktura: Suteren: kancelarija, vešeraj, toalet i garaža sa jednim parking mjestom. Prezemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, terasa i toalet. I sprat: ulazni hodnik, tri spavace sob…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$305,139
Prodaje se porodična kuća od 147m2 u Gornjoj Gorici. Nalazi se u blizini magistralnog puta Nikšić - Podgorica. Sastoji se od tri zasebne cjeline koje se mogu lako povezati. Stukturu ukupno čine četiri spavaće sobe, sa tri kupatila. Ispred kuće je kultivisano dvorište koje je u potpunosti o…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Pokaż wszystko Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Miami, Stany Zjednoczone
od
$352,083
The office space of 102 m² offers an ideal environment for various activities Featured properties: Location: Old Town, Njegoševa Street Size: 102 m² Access: Two separate entrances for added convenience Features and benefits:   Toilets: Equipped with two toilets Layout: A flexible lay…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
Uređen sa stilom i u potpunosti namješten. Nalazi se na trećem spratu zgradu, dvorišne orjentacije. Ima dva kupatila, dok postoji i mogućnost kupovine garažnog mjesta
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Chata House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Chata House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Chata House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Chata House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Chata House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Chata House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Miami, Stany Zjednoczone
od
$528,125
UNIQUE OPPORTUNITY? In the most beautiful location in Herceg Novi, in Njegoševa street, an apartment of 100m2 and an apartment of 30m2 are for sale. The apartment has two terraces and a yard of 375 m2, as well as a jacuzzi for eight people
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$151,396
Prodaje se prelijep jednosoban stan povrsine 43m2. Ispred stana ima dodatna ostava. Stan je udaljen od mora na 6minuta pjeske. Nova zgrada. Odlicna lokacija
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Miami, Stany Zjednoczone
od
$151,396
A beautiful one-room apartment of 43m2 is for sale. There is an additional storage room in front of the apartment. The apartment is 6 minutes away from the sea. New building. Excellent location
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Handel Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Handel Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Handel Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Handel Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Pokaż wszystko Handel Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Handel Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Miami, Stany Zjednoczone
od
$12
Office space of 700sq.m  is located on Zabjelo near Multikom. The office space is on 4 levels, and at the top is an open roof top with a view of the surroundings. The office space also has 7 parking spaces. The spaces have an open space character and offer many different possibilities. A ki…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
Na prodaju dvosoban stan u naselju Momišići. Stan ima 127 m2, a po strukturi je dvosoban. Obje sobe imaju izlaz na soptvenu terasu. Stan ima kupatilo i posebno toalet. Cijena: 275.000eura. U cijenu je uključeno i parking mjesto.
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$586,806
In a new residential building, in a quiet and unique part of Gorica C, a 164m2 penthouse for sale with a garage. Only ceramics are installed in the apartment, while all other finesse are intended for the buyer to rearrange according to his ideas. The apartment is excellently designed, has a…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 70m2, Tolosi - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
For rent: Beautifully furnished three-bedroom apartment, 70m², on the ground floor of a private house, in Tološi. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, three bedrooms, bathroom, and terrace. A private parking space is available in front of the house. Only electricit…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor, 40m2
Handel Poslovni prostor, 40m2
Handel Poslovni prostor, 40m2
Handel Poslovni prostor, 40m2
Handel Poslovni prostor, 40m2
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor, 40m2
Handel Poslovni prostor, 40m2
Miami, Stany Zjednoczone
od
$704
Izdaje se prostor je 40m2. Urađena je rasvjeta, ima ozvučenje u plafon. Ostavljena je instalacija za kamere, alarmni sistem, ima klimu, parking. Cijena: 600€
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
Jednosoban namješten stan u Bloku 9 dostupan je za izdavanje. Stan se nalazi na trećem spratu, u urbanom dijelu grada i istočno je orjentisan. Stan je useljiv od 1. avgusta
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Handel Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
Izdaje se namjesten poslovni prostor, površine 120m2, uz glavnu saobraćajnicu u Spužu. Struktura: open space prostorija, kuhinja, dva toaleta i ostava. Prostor se izdaje potpuno opremljen i spreman za rad, što predstavlja sjajnu priliku za brzo otvaranje poslovanja bez potrebe za dodatnim …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 53 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 53m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicn…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 69 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 69 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 69 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Handel Poslovni prostor 69 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$18
U novom stambeno poslovnom objektu Ventura Park na Starom Aerodromu, izdaju se dva poslovna prostora u sivoj fazi. Površine ovih poslovnih prostora su 41.49 m2 i 27.65 m2. Prostori imaju sprovedenu ventilaciju do krova objekta pa se mogu opremiti i kao objekat brze hrane ili slično. Takođe p…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,347
Izdaje se porodična kuća površine 220m², pažljivo uređena i dekorisana u rustičnom stilu, koja odiše toplinom i šarmom. Enterijer je osmišljen tako da spaja komfor i eleganciju – veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, tri prostrane spavaće sobe, moderno kupatilo, dodatna prostorija…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Miami, Stany Zjednoczone
od
$82,153
Prodaje se manji jednosoban stan od 35m2 u Venturi Park-u. Stan je istočno orjentisan i odlično struktuiran. Plaćanje: avansno Rok završetka: oktobar 2024 godine
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 55m2, na cetvrtom srpatu stambene zgrade, u naslelju Gorica C.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i dvije terase.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Handel Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,643
Izdaje se magacin, povrsine 186m2, u Gornjoj Gorici.   Objekat se sastoji od suterena i prizemlja.   Oba nivoa su identicne kvadrature od po 93m2.    Magacin je prostoran i funkcionalan, idealan za skladištenje razne vrste robe   Nalazi se na odličnoj lokaciji, sa odličnim pristupom sa glavn…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Dzielnica mieszkaniowa Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Dzielnica mieszkaniowa Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Miami, Stany Zjednoczone
od
$3,204
In one of the most attractive locations in the city, at the very beginning of Dalmatinska Street. The apartment is located on the first floor of a building that represents a combination of privacy and modern living. The apartment has a terrace with a view of the Temple and the possibility …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$411
Izdaje se namjesten jednoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoricu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi koja ne posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Nalazi se na odlicno…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
Izdaje se lijepo opremljen, trosoban stan, od 135m2, na drugom spratu privatne kuce, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo i tri terase. Dnevni boravak posjeduje klima uredjaj. Ispred kuce je dostupno privatno parkin…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Miami, Stany Zjednoczone
od
$11,736
Lokacija Objekt se nalazi uz samu magistralu što mu daje brojne pogodnosti za razne vrste djelatnosti. U vrlo prometnoj ulici u blizini Rocky Pistolata, idealna je opcija za slične lokale ali i za razne druge namjene, jer se cijeli prostor može prilagoditi skladišnom prostoru. Interijer i …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Kolašin
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,582
Na prodaji jednosoban stan od 46,47 m2 u Kolašinu, naselje Breza. Riječ je o novoj stambenoj zgradi, modernog i atraktivnog izgleda. Nalazi se u neposrednoj blizini hotela Breza sa 5 zvezdica i budućeg hotela Splendid. Ulica ima grijače ispod asfalta na dionicama uspona. Grijači su takođe p…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Chata Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,291
Izdaje se kuća od mjesto Lekiće (8minuta vožnje od Capital Plaze) od 128m2. Nalazi se na placu od 4.000m2. Po strukturi je trosobna i u potpunosti opremljena. Kuća je opremljena sa stilom i ukusom. Nalazi se u neposrednoj blizini ušća Sitnice i Morače. Budući zakupac dobija na korišćenje vel…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$587
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 50m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Pokaż wszystko Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Chata Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Miami, Stany Zjednoczone
od
$146,701
Porodična kuća nalazi se u mjestu Brca - Sutomore. Ima dvije etaže i otvoren pogled na more. Udaljenost od plaže je na svega 330m vazdušne linije. Na prizemlju se nalaze dvije spavaće sobe, dok su na prvom spratu kuhinja sa trpezarijim i velika dnevna soba. Na drugom spratu nalaze se još dv…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$880
Izdaje se namješten dvosoban stan, površine 90m2, smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoriču.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i tri terase.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   I…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Handel Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Handel Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Miami, Stany Zjednoczone
od
$16
Izdaje se poslovni prostor od 245m2, na prizemlju stambene zgrade - Ventura Residence Prostor se sastoji od pet manjih prostora - četiri prostora sa prednje strane zgrade i dva prostora sa zadnje strane zgrade (svi su vezani tj. jedan do drugog su). Pojedinačno ovih šest prostora imaju ok…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Miami, Stany Zjednoczone
od
$166,653
An unfurnished apartment of 59m2 is located in Dalmatinska street. It is the first floor in a newer building (the building was moved into in 2022). There are three inverter air conditioners in the apartment. Ceramics, sanitary ware, locks and parquet floors in the apartment are of very good …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Momišićima.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa.   Stan je opremljen split sistemom grijanja i hlađenja, a kupatilo posjeduje podno grijanje.…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Mrčevac, Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$232,375
Luksuzni stambeni kompleks smješten u živopisnom gradu Tivtu, Crna Gora. Apartmani u ovom kompleksu osmišljeni su sa posebnom pažnjom prema detaljima, pružajući sve potrebne komforne uslove za ugodan život.   Lokacija Savršeno smješten u mirnom dijelu Tivta, okružen borovom šumom, idealan …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$181,910
Prodaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 55m2,  smjeste na cetvrtom srpatu stambene zgrade, u naslelju Gorica C. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i dvije terase. Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Handel Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Handel Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Handel Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Handel Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Handel Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Izdaju se dva poslovna prostora ukupne povrsine 108m2, 4 jul zgrada Zetagradnje, Tuski put. Poslovni se sastoji iz kancelariskog i magacinskog prostora. Kancelariski prostor je 42m2 i sastoji se od 2 kancelarije, komplet opremljene kuhinje i dva toaleta. Magacinski prostor je 66m2. Nekre…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,584
Izdaje se prostran i funkcionalan trosoban stan, površine 120m2, u jednom od najtraženijih djelova Podgorice, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spaveće sobe, dva kupatila, garderober i dvije terase. Nalazi se na drugom spratu stambene zgrade,…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Pokaż wszystko Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Chata Kuća 200 m² na Prodaju – Dobre Vode, Bar
Miami, Stany Zjednoczone
od
$246,458
Prodaje se kuća, površine 200m2, na placu od 140m2, u Dobrim Vodama, u Baru. Karakteristike: Prizemlje i dva sprata Svaki apartman sa zasebnim ulazom Savršen pogled na more Parkirno mesto Prilaz uz glavnu magistralu Odlična lokacija za investiciju u turizmu ili tra…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$563
Izdaje se jednosoban stan 45m2 pozicioniran na trecem spratu. Stan se nalazi u blizini Voli marketa
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment of 100sq.m - 4th of July
Miami, Stany Zjednoczone
od
$25,819
An apartment of 100m2 is available for sale. It is located in an excellent location, on 4. Jula Street in the Zetagradnje building. The price includes two garage spaces as well as a storage room of 8m2
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$4,694
Izdaje se poslovni prostor površine 193m2 u The Capital Plaza Diplomat Tover-u u Podgorici. Riječ je o impresivnom  visokom predvorju kule Diplomat, uključuje usluge recepcije i obezbjeđenja 24/7. The Capital Plaza Centar važi za jednu od najsigurnijih zgrada. Posjeduje recepciju, tri brza…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 69 m² na Izdavanje – Ljubović, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
Izdaje se polunamjesten dvosoban stan, povrsine 69m2, na prvom spratu stambene zgrade, pod Ljubovic. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odr…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
Izdaje se lijepo opremljen, dvosoban stan, od 92m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novije gradnje koja po…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Pokaż wszystko Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,760
Office space of 180m2 for rent, behind Big Fashion. It consists of two levels, a large terrace on the ground floor of 70m2 and another additional one on the first floor with a view of Morača, kitchen, two wet rooms. The space is great for office business or other purposes due to its excelle…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Izdaje se poslovni prostor, površine 70m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morače.   Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene kancelarije, kuhinja i toalet.   Prostor je savršeno pogodan za kancelarijske namjene i nudi odličnu vidljivost i pristup.    Svaka prostorija u poslovnom prosto…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Zabjelu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, na samo par minuta od trznog centra "Big fashion".   Po…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan je opremljen unikatnim namjestajem visokog sjaja, koji pruza modera…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Izdaje se nenamjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redov…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
Two-room apartment of 74m2 is located in a newer building at Stari Aerodrom. Well structured, sold fully equipped. It has a split system, the dining room is separated from the kitchen, each room has its own air conditioner. On the side there is a small storage room of 5m2 and a yard for us…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor od 120m2, Preko Morače
Handel Poslovni prostor od 120m2, Preko Morače
Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
Prostran poslovni prostor na odličnoj lokaciji, Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, Podgorica. Površina prostora iznosi 120 m2, raspoređenih na dve etaže. Suteren, površine 86 m2, povezan je stepenicama sa prizemljem koje zauzima 34 m2. Svaka etaža ima zaseban toalet za dodatnu praktičnost. D…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,347
Na odlicnoj lokaciji u Tolosima, izdajemo lijepo opremljenu kuću površine 330m², koja se nalazi na kultivisanom placu od 1000m². Idealna je za sve koji žele udoban i miran život, uz blizinu svih potrebnih sadržaja. Karakteristike nekretnine: Površina kuće: 330m² Površina placa: 1000m² Struk…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Pokaż wszystko Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Chata Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Miami, Stany Zjednoczone
od
$152,569
Two houses for sale on Ada Bojana. The large house has 125 square meters, and the small one has 65 square meters. Terraces are not included in that square footage. The price of a large house is 80,000 EUR, while the price of a small house is 50,000 EUR
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$293,403
Na prodaju namješten stan u naselju Momišići. Stan ima 125m2, koncipiran je kao duplex i prodaje se namješten. Nalazi se na 4. spratu zgrade koja ima lift i čiji ulaz se redovno održava. Stan je orjentisan istočno, osvijetljen je i prostran
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
U potpunosti opremljen stan nalazi se u atraktivnom dijelu kompleksa Old Bakery. Nalazi se na trećem spratu zgrade, odlične strukture i organizacije, sa pogledom na dvorišnu stranu. Mogućnost dodatne kupovine garažnog mjesta
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
Prodaje se jednosoban stan povrsine 58m2. Udaljen je od hotela Splendid 200m. U sklopu novog hotelskog kompleksa sa 4 zvjezdice. Stan ima prelijep pogled na more. Kompletno opremijen namjestajem i tehnikom • Garano mjesto; Kupac je oslobodjen placanja poreza od 3% na promet nepokretnosti. Ko…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Residential building with three apartments, Gorica C
Dzielnica mieszkaniowa Residential building with three apartments, Gorica C
Dzielnica mieszkaniowa Residential building with three apartments, Gorica C
Dzielnica mieszkaniowa Residential building with three apartments, Gorica C
Dzielnica mieszkaniowa Residential building with three apartments, Gorica C
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Residential building with three apartments, Gorica C
Dzielnica mieszkaniowa Residential building with three apartments, Gorica C
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,934
In the very core of Gorica C, a smaller residential building with three floors and three apartments is for sale. The square footage of the apartment on the ground floor is 89.54 m2, while the apartments on the first floor and attic are 93.34 m2. According to the structure, the apartments are…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment with the garage, City kvart
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment with the garage, City kvart
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment with the garage, City kvart
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment with the garage, City kvart
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment with the garage, City kvart
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment with the garage, City kvart
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment with the garage, City kvart
Miami, Stany Zjednoczone
od
$166,653
On the seventh floor of the building, a fully furnished apartment of 43m2 is for sale. Oriented south-east, the apartment includes a garage space as part of the price
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
Izdaje se poslovni prostor, površine 61m2, na visokom prizemlju stambene zgrade, u Centru Podgorice. Struktura: ulazni hodnik, open space prostorija, dvije odvojene kancelarije, kupatilo i terasa. Stan je savršeno pogodan za kancelarije, advokatske kancelarije, notare, izvršitelje i druge …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$224,160
Jednosoban stan nalazi se u okviru ekskluzivnog resort-a Royal Blue. Resort ima više pratećih sadržaja: recepciju, bazen, uvijek dostupan korisnicima, bar, uskoro i restoran i SPA i Wellness centar. Resort funkcionise po principu condo hotela, gdje se stan se može izdavati u okviru menadzmen…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,408
For rent: Luxuriously furnished two-bedroom apartment, 78m², on the first floor of a residential building, in Momici. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet, and two terraces. It has a multi-split system. It is located in a newly built …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Handel Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,760
Izdaje se poslovni prostor od 180m2, iza Big Fashion-a. Sastoji se od dva nivoa, velike terase u prizemlju od 70m2 i još jedne dodatne na spratu sa pogledom na Moraču, kuhinje, dva mokra čvora. Prostor je odličan za kancelarijsko poslovanje ili druge namjene zbog svoje odlične vidljivosti
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$528
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u City Keju.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,699
Na prodaju je luksuzni objekat smješten u prelijepom okruženju maslinjaka, sa spektakularnim pogledom na more, u Bečićima. Ovaj jedinstveni kompleks sastoji se od 7 potpuno opremljenih apartmana, Svaki apartman je odlično struktuiran, a gosti mogu uživati u svim pogodnostima koje nudi ovaj k…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Family house with sea view, Sutomore - Brca
Chata Family house with sea view, Sutomore - Brca
Chata Family house with sea view, Sutomore - Brca
Chata Family house with sea view, Sutomore - Brca
Chata Family house with sea view, Sutomore - Brca
Pokaż wszystko Chata Family house with sea view, Sutomore - Brca
Chata Family house with sea view, Sutomore - Brca
Miami, Stany Zjednoczone
od
$146,701
The family house is located in Brca - Sutomore. It has two floors and an open view of the sea. The distance from the beach is only 330m as the crow flies. On the ground floor there are two bedrooms, while on the first floor there is a kitchen with a dining room and a large living room. Ther…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
Dvosoban stan od 74m2 nalazi se u novijoj zgradi na Starom Aerodromu. Odlično struktuiran, prodaje se u potpunosti opremljen. Posjeduje split sistem, trpezarija je odvojena od kuhinje, svaka soba ima svoju klimu. Sa strane nalazi se mala ostava od 5m2 i dvorište na korišćenje. Zgrada se n…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Pokaż wszystko Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Chata House with swimming pool in Donji Kokoti
Miami, Stany Zjednoczone
od
$533,993
For sale a house with an area of 200 m2, in Donji Kokoti, built on a plot of 1200 m2. The house has four bedrooms. It is for sale furnished. Next to it there is a summer house with an area of 40 m2, and in the yard there is a swimming pool 8 x 4 m in size. The yard is fenced, and there is a …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chata Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Miami, Stany Zjednoczone
od
$528,125
JEDINSTVENA PRILIKA 🌊 Na najljepšoj lokaciji u Herceg Novom, u Njegoševoj ulici, prodaje se kuća od 100m2 i apartman od 30m2. Stan ima dvije terase i dvorište od 375m2 kao i jaccuzi za osam osoba. U sklopu cijene su uključena i dva parking mjesta u Zoni 1
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Dzielnica mieszkaniowa Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Miami, Stany Zjednoczone
od
$275,799
In an extremely quiet location and close to the Morača River, a furnished four-room apartment of 174m2 is for sale. The structure of the apartment is duplex, namely: ground floor: 104m2; floor: 70m2. The second floor is not registered. The property is sold fully furnished, including a gym…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
For rent: Beautifully furnished three-bedroom apartment, 135m², on the second floor of a private house, in Stari Aerodrom. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, three bedrooms, bathroom, and three terraces. The living room has an air conditioning unit. A private par…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Chata Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$645
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, na Starom aerodromu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Nalazi se n…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Pokaż wszystko Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Chata House, 350m2, Zlatica - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,819
Furnished house for rent, 350m2, in Zlatica, Podgorica. Structure: Ground floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and two terraces. First floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and terrace. T…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Miami, Stany Zjednoczone
od
$134,965
A fully equipped and new one-room apartment is for sale in Dobrota. The apartment has 29m2 and a great terrace of 32m2 with a view of the Bay of Kotor. A parking space is included in the price
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu.   Strukutra: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Stan se nalazi n…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,934
U samom jezgru Gorice C prodaje se manja stambena zgrada na tri etaže i tri stana. Kvadratura stana u prizemlju je 89.54m2, dok su stanovi na prvom spratu i mansardi od 93.34m2. Po strukturi stanovi su dvosobni, sjajno uređeni sa velikim terasa. Oko zgrade nalazi se dvorište od 200m2. Stanov…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$352
Izdaje se nenamješten jednosoban stan, površine 60m2, na prvom spratu privatne kuće, u Vranićima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u mirnom i porodičnom okruženju, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevn…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Miami, Stany Zjednoczone
od
$352,083
Poslovni prostor od 102 m² nudi idealno okruženje za razne djelatnosti Istaknute nekretnine: Lokacija: Stari grad, Njegoševa ulica Veličina: 102 m² Pristup: Dva odvojena ulaza za dodatnu pogodnost Karakteristike i pogodnosti:   Toaleti: Opremljen sa dva toaleta Izgled: Fleksibilan ra…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$763
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, u strogom centru Podgorice.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.   U okolini se nalazi javni parking.Lokacija stana je veoma atraktivna, u str…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Handel Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Handel Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Handel Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Handel Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,056
Izdaje se poslovni prostor, povrsine 90m2, u naselju Masline. Struktura: open space prostorija i dva toaleta. Prostor se nalazi u blizini hotela Keto. Posjeduje video nadzor, dva klima uredjaja, ozvucenje kao i 4 privatna parking mjesta. Izdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$123,229
Jednosoban stan 48.19m2 u manjoj stambenoj zgradi. Lokacija: Ludvika Kube -Zagorič. SALE!!! One-room apartment 48.19m2 in a smaller residential building. Location: Ludvika Kube - Zagorič
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
Izdaje se poslovni prostor na dva nivoa,  površine 97m2, Preko Morače. Struktura: prizemlje i suteren. Prizemlje ima veliku open space prostoriju. Suteren: open space prostorija i dva toaleta. Nalazi se u blizini suda i idealana je za agenciju, notararsu ili advokatsku kancelariju, konsu…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prizemlju privatne kuce, u Zagoricu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke - u blizini svih sadrzaja neophodnih z…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa
Dzielnica mieszkaniowa
Dzielnica mieszkaniowa
Dzielnica mieszkaniowa
Dzielnica mieszkaniowa
Dzielnica mieszkaniowa
Dzielnica mieszkaniowa
Miami, Stany Zjednoczone
od
$7,042
Two bedroom apartment for sale in Pržno. 🌊 The structure of the apartment is two-room and has 67m2 and 60m2. It is located on the third floor, and the price includes the corresponding parking space. The distance from the beach is less than 2 minutes' walk
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Handel Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$12
Izdaje se poslovni prostor površine 700m2. Nalazi se na Zabjelu u blizini Multikoma. Poslovni prostor je na 4 nivoa, i na vrhu open roof top sa pogledom na okolinu. Poslovni prostor posjeduje i 7 parking mjesta. Prostori su open space karaktere i nude više različitih mogućnosti. Dostupna je…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chata Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chata Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chata Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chata Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Miami, Stany Zjednoczone
od
$184,257
The family house is located 7 km from the center of Podgorica, on the Spuza road. The plot is 954m², the house is 260m². The ground floor has solid fuel central heating. On the ground floor there is a living room, a dining room, a kitchen, 3 bedrooms, a hallway and a storage room. The upper …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$129,097
Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova. Garažno mjesto …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Dzielnica mieszkaniowa Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$404,896
Prodaje se dvosoban stan u Tivtu, na izuzetnoj lokaciji u Donjoj Lastvi, svega 100 m od obale. Stan je površine 72 m2, nalazi se na drugom spratu novoizgrađenog objekta i ima pogled prema moru. Stan je kompletno opremljen. Posjeduje parking mjesto ispred zgrade
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 78 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,408
Izdaje se luksuzno opremljen, dvosoban stan, od 78m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjedu…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
The fully equipped apartment is located in an attractive part of the Old Bakery complex. It is located on the third floor of a building with excellent structure and organization, overlooking the courtyard. The possibility of purchasing an additional garage space
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,582
Ova prelijepa nekretnina smještena u srcu Tološke šume predstavlja idealno mjesto za sve koji traže mir i privatnost, ali i komfor savremenog života. Stan se prostire na tri prostrane sobe, od kojih svaka nudi udobnost i funkcionalnost, a sjajan dnevni boravak čini srce prostora. Dnevni bora…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, Stany Zjednoczone
od
$211,250
Jednosoban stan nalazi se u okviru ekskluzivnog resort-a Royal Blue. Resort ima više pratećih sadržaja: recepciju, bazen, uvijek dostupan korisnicima, bar, uskoro i restoran i SPA i Wellness centar. Resort funkcionise po principu condo hotela, gdje se stan se može izdavati u okviru menadzmen…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
For rent: Beautifully furnished two-bedroom apartment, 92m², on the seventh floor of a residential building in the City Quarter. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, two bedrooms, bathroom, toilet, storage room, and terrace. The apartment is equipped with a multi-split…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$704
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 73m2, u naselju Stara Varos.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i tri terase.   Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgr…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$144,354
Prodaje se stan od 61m na prvom spratu manje stambene zgrade na Zabjelo. Stan se nalazi u mirnoj ulici Romanovih, ima svoje dvorište i parking mjesta ispred zgrade. Ima dvje spavaće sobe, odvjenu kuhinju sa trpezarijom, toalet i dvije terase
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,115
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 57m2, na trecem spratu prestizne zgrade Linea. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan je opremljen unikatanim namještajem visokog sjaja, koji pruža moderan i elegantan ambij…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment of 58m2, Bečići
Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
A one-room apartment with an area of ​​58m2 is for sale. It is 200m away from the Splendid hotel. Within the new hotel complex with 4 stars. The apartment has a beautiful view of the sea. Fully equipped with furniture and appliances • Garage place; The buyer is exempt from paying the 3% tax …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$4,108
Na prodaju jednosoban stan 104m2 u zgradi Oaza. Stan je pozicioniran na cetvrtom spratu u zgradi koja posjeduje dva lifta i recepciju sa osobljem, visoki plafoni i velika terasa koja gleda na dvorisnu stranu zgrade. Orjentacija Jug Cijena: 3500€ m2
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Chata Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$352,083
Prodaje se prostrana porodična kuća površine 375m², smještena na kultivisanom i ograđenom placu od 1160m², u mirnom dijelu Donje Gorice. Struktura kuće: Prizemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Prvi sprat: Dvi…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Dzielnica mieszkaniowa Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$404,896
Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in fr…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$587
Izdaje se luksuzno opremljena garsonjera, povrsine 30m2, na drugom spratu stambene zgrade, u Staroj Varosi.. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija i kupatilo. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. U cijenu izdavanj…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor od 151m2, Blok IX
Handel Poslovni prostor od 151m2, Blok IX
Handel Poslovni prostor od 151m2, Blok IX
Handel Poslovni prostor od 151m2, Blok IX
Handel Poslovni prostor od 151m2, Blok IX
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor od 151m2, Blok IX
Handel Poslovni prostor od 151m2, Blok IX
Miami, Stany Zjednoczone
od
$221,813
Prostor se sastoji od prizemlja 61m2 i suterena 90m2. Opremljen za potrebe kancelarije, salon enterijera, djeciju igraonicu, kozmetički salon, frizerski salon, kasino, kladionicu, apoteku. Prostor ima dva ulaza, jedan sa sjeverne a drugi sa južne strane. Glavni ulaz i izlog koji ima stakle…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Na mapie
1 2
Realting.com
Udać się