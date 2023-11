New residence Sapphire 32 Residences with swimming pools and a co-working area close to Palm Jumeirah, JVC, Dubai

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €151,509

Projekt obejmuje szeroką gamę mieszkań o różnych układach: umeblowane studia i mieszkania z 1-3 sypialniami. Dla mieszkańców dostępne są również różne udogodnienia: sklepy, salony, tenis stołowy, boisko do koszykówki, tory do joggingu, centrum współpracy itp. Kompleks znajduje się przy głównej autostradzie Sheikh Zayed Road. Zapewnia to łatwe połączenia komunikacyjne ze wszystkimi najlepszymi dzielnicami Dubaju. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Downtown Jabel Ali to rozwijająca się dzielnica Dubaju. Posiada obszary mieszkalne, a także piesze tereny rekreacyjne z wieloma zielonymi parkami i jeziorami. Obszar ten ma nowoczesną infrastrukturę, w tym drapacze chmur, hotele i centra handlowe. Okolica jest dogodnie położona wzdłuż nowoczesnej Sheikh Zayed Road. Do najlepszych atrakcji i kurortów Dubaju można dotrzeć w ciągu kilku minut.