Riviera Reve AZIZI

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €188,649

39 m² 1

Poddaj się: 2024

Inwestuj w nieruchomości w Dubaju: rekordowe zyski i gwarantowane bezpieczeństwo! - Nie podlega podatkowi od nieruchomości i czynszowi; - Nieruchomości rosną w cenie 5-7% rocznie; - nieoprocentowana rata na okres do 3-5 lat; - Najlepsze udogodnienia w najlepszych cenach; - silna płynność; - Wysoki dochód 5-8% z rocznego czynszu; - Minimalna kwota inwestycji wynosi 1100 000 rubli. Apartament w wielofunkcyjnym kompleksie Vista w popularnej dzielnicy Dubai Studio City. Zalety projektu: siłownia, specjalna sala do jogi i pilatesu, spa, strefa relaksacyjna z basenem i leżakami, otwarte tereny sportowe, park krajobrazowy, ścieżki, miejsce do grillowania, parking. Układ rezydencji obejmuje przestronny salon, łazienkę z wysokiej jakości instalacją wodną, balkon i jadalnię. W kuchni znajdą się nowoczesne meble i sprzęt AGD. Współczynnik rentowności studiów wyniesie około 6,3% rocznie, podczas gdy mieszkania z 1 i 2 sypialniami przyniosą około 6,9% i 6% rocznie. Plan płatności: 40% - w budowie 60% - po zakończeniu we wrześniu 2024 r Zapewnimy ci bezpieczną ofertę z deweloperem. Zapewniamy wsparcie prawne!