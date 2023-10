Trillionaire Residence

Abu Zabi, Emiraty Arabskie

od €470,676

150 m² 1

Poddaj się: 2025

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Kolekcja Yas Golf – najnowsza społeczność spa o powierzchni ponad 127 tysięcy metrów kwadratowych. m od Aldar Properties. Zostanie zbudowany w Abu Zabi na wyspie Yas, obok słynnego pola golfowego Yas Links. Projekt o wartości 1,7 miliarda AED ( 463 miliony USD ) obejmie 1062 luksusowe rezydencje z zapierającymi dech w piersiach widokami na zielone pola, morze i namorzyny: umeblowane studia, apartamenty z 1 – 3 sypialniami i dwupoziomami z 2 – 3 sypialniami. Ponadto pierwsza faza projektu obejmie kolekcję Souq Furnished Apartments, składającą się ze 140 umeblowanych studiów i apartamentów z 1 sypialnią o powierzchni od 42 do 82 metrów kwadratowych. m. Potencjalni nabywcy i inwestorzy będą mogli wybrać nieruchomości z widokiem na park rozrywki Ferrari World, częściowe widoki na morze, a także Souq lub społeczność w ogóle. Umeblowane apartamenty Souq oferują również trzy opcje kolorystyczne rezydencji. Panoramiczne okna od podłogi do sufitu zostaną zainstalowane w pokojach, zapewniając maksymalne światło słoneczne. Dla wygody mieszkańców w mieszkaniach i miejscach publicznych społeczności zastosowane zostaną technologie « smart ». Przy wejściu do budynków mieszkalnych zostaną umieszczone zbiorniki wodne i obszary do wysiadania pasażerów. W holu z designerskim wystrojem znajdują się tereny rekreacyjne i instalacje artystyczne. Infrastruktura: Jedna z cech nowej społeczności – szeroki wybór najwyższej jakości udogodnień dla różnych stylów życia, od różnorodnych zajęć fizycznych po zakupy i rozrywkę dla dzieci i dorosłych: - centrum odnowy biologicznej z pawilonem fitness i siłownią z widokiem na morze i polem golfowym; - strefa fitness; - wielofunkcyjne przestrzenie do jogi i pilatesu; - bezpośredni dostęp do przestrzeni krajobrazowej bieżni « » –; - sąd wielofunkcyjny; - kino; - baseny na podium z widokiem na namorzyny; - baseny i place zabaw dla dzieci; - plac zabaw dla dzieci; - centrum publiczne, które obejmuje pokój do gier, kawiarnię, stoły do tenisa stołowego i bilard; ogrody na wzgórzu z widokiem na horyzont morski; - biblioteka; - salony dla mieszkańców. Atrakcyjność ekonomiczna: - Komisja 0%; - Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia; - Zwrot z inwestycji; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Z nami poczujesz się bezpiecznie, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa, co jest gwarancją zgodności ze wszystkimi zawiłościami przy rejestracji nieruchomości. Dzwoń lub pisz na czacie, jesteśmy zawsze w kontakcie i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania !!