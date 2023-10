New large-scale project of townhouses Reportage Village in Dubailand, Dubai, UAE

Kompleks oferuje: parkingi dla każdej jednostki, basen, siłownię, basen dla dzieci ’, plac zabaw dla dzieci, boisko do uprawiania sportów, place do krokieta, ogród zen, ogród do jogi, zacienione miejsca do siedzenia, stacje do grillowania, obszary krajobrazowe, siłownia na świeżym powietrzu, tor do joggingu, korty tenisowe, gigantyczny plac gry w szachy, pokój dziecinny, meczet.

Projekt zawiera różne typy jednostek:

2 sypialnie - 1321 kamienic

3 sypialnie - 156 kamienic

4 sypialnie - 290 kamienic

Prywatne balkony / tarasy według planu jednostkowego

Szafki kuchenne i blaty

W pełni wyłożone kafelkami łazienki, łazienki i toalety dla gości, w stosownych przypadkach

Okna z podwójnymi szybami

Prysznic w każdej łazience

Centralna klimatyzacja

Jednostki próżności i lustra

Pralnia i pokojówka w niektórych kamienicach

Niektóre sypialnie z prywatną łazienką

Kamienice z 4 sypialniami i wewnętrzną windą (opcjonalnie)

Wyposażenie i wyposażenie w domuLokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt znajduje się w Dubailand, która oferuje charakterystyczne i współczesne kamienice mieszkalne, zapewniając cały luksusowy styl życia w pobliżu większości atrakcji Dubaju, i jest otoczony parkami, szkołami, meczety i społecznościowe wiadomości detaliczne.