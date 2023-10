New high-rise residence Elegance Tower with a swimming pool and a spa in the heart of Downtown Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €226,613

66 m² 1

Poddaj się: 2025

Kompleks premium Pearl House — firmy Imtiaz Developments w Jumeirah Village Circle. Budynek będzie miał 15 pięter, w tym piwnicę i 4-piętrowe podium. W sprzedaży — 176 apartamentów typu studio i apartamentów z jedną sypialnią i meblami na zamówienie. Nieruchomość — od 38 metrów kwadratowych. m do 73 metrów kwadratowych. m. Wszystkie rezydencje będą miały balkon z widokiem na okolicę. Apartament z jedną sypialnią — ma wbudowane biuro. Ta opcja jest idealna dla freelancerów. Infrastruktura: Pearl House będzie miał światowej klasy udogodnienia, w tym: - pokój klubowy ze stołem bilardowym; - stacja ładowania pojazdów elektrycznych; - siłownia; - dziedziniec; - basen na dachu; - dodatkowy parking dla odwiedzających; - plac zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pearl House znajduje się obok Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, dzięki czemu mieszkańcy mogą łatwo poruszać się po emiracie. Do Motor City i Dubai Studio City można dotrzeć w 15 minut, a międzynarodowe lotnisko w Dubaju — w pół godziny. W pobliżu znajduje się kilka przystanków autobusowych, w tym Sobha Daffodil Apartments 1, JVC, Al Wazzan Tower 1 itp. W ciągu 25 minut można dotrzeć do wielu obiektów infrastruktury, w tym: - JVC — Halfa Park, Circle Community Park; - Supermarket Tudomart; - LIFE Pharmacy — JVC LIFE; - JVC Masjid — Masjid Fatma Al Sayed Mohammad Yousuf Sharaf; - Right Health Karama Medical Center, Aster Clinic JVC; - Circle Mall; - Restauracje Zdefiniuj turecką, Trattoria by Cinque | Włoska restauracja w JVC, Farm City Dubai itp. Kompleks przylega do hotelu z prywatnymi luksusowymi apartamentami FIVE Jumeirah Village Hotel. Do dyspozycji Gości jest butikowe spa, siłownia, duży basen, restauracje i inne udogodnienia premium.