Kompleks mieszkalny High-rise residential complex Bristol with a private beach in Emaar Beachfront area, Dubai, UAE

Bristol by Emaar to ekskluzywny projekt mieszkaniowy na plaży Emaar Beachfront, jednym z najbardziej prestiżowych obszarów przybrzeżnych Dubaju. Jest to idealne połączenie współczesnego designu, wykończenia premium i odosobnionej atmosfery prywatnego ośrodka. Każda rezydencja została przemyślana na najmniejszy szczegół: przestronne układy, okna podłogowe, luksusowe balkony i tarasy tworzą uczucie niekończącej się przestrzeni i harmonii z morzem.

Mieszkańcy Bristolu mają dostęp do prywatnej plaży, basenów nieskończoności z widokiem na Zatokę Arabską, stanu-of-the-art fitness klub i centrum odnowy biologicznej. Infrastruktura wewnętrzna obejmuje kino, kręgielnię, saloniki, kompleks spa i eleganckie restauracje jadalne, oferując światowej klasy wypoczynek w domu. Widok z okien otwiera zapierające dech w piersiach panoramy Palm Jumeirah, Atlantis, Dubai Marina i Burj Al Arab, zamieniając każdy poranek w niezapomnianą chwilę.

Projekt oferuje unikalną lokalizację, która zapewnia doskonałą równowagę prywatności i wygody. Emaar Beachfront to strzeżona społeczność wyspiarska połączona z głównymi miastami transportowymi, co umożliwia łatwy dostęp do Dubaju Marina, Palm Jumeirah, Burj Khalifa i międzynarodowego lotniska w Dubaju. Oferuje absolutny luksus, harmonię i inspirujące widoki na szczytowe wody Zatoki.