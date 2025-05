Kompleks mieszkalny New complex of townhouses Kensington Gardens with a private school and lagoons close to Downtown Dubai, International City Phase 2, Dubai

KensingtonCity in Germany Ogrody to nie tylko kompleks mieszkalny, to wyjątkowa społeczność, gdzie każdy szczegół jest stworzony dla komfortu i jakości życia. Wyobraź sobie swoje życie w zielonej oazie, gdzie elegancka brytyjska architektura płynnie łączy się z pacyficznymi krajobrazami. Wyrafinowane domy z 3-5 sypialniami i luksusowymi willami z 6-7 sypialniami są dostępne. Każda rezydencja jest ozdobiona materiałami premium. Kuchnia jest wyposażona we wszystko, co konieczne. Każdy ranek będzie wypełniany miękkim światłem słonecznym przez okna podłogowe.

Istnieje wiele udogodnień w projekcie, który sprawi, że Twoje życie naprawdę wygodne. Spacer w przestronnej jogi i parki medytacji, gdzie można znaleźć wewnętrzny spokój i harmonię. Place zabaw dla dzieci zapewnią bezpieczny i wesoły czas wolny dla dzieci. W centrum kompleksu znajduje się park, w którym można odpocząć na zewnątrz, chodzić lub czytać książkę. Dla miłośników przygód na świeżym powietrzu, istnieje boisko sportowe, gdzie można utrzymać dopasowanie, a dobrze utrzymane laguny wodne oferują idealne miejsce do wypoczynku z rodziną i przyjaciółmi. Przestronne obszary będą idealnym miejscem dla pieszych zwierząt domowych.

W pobliżu nowego domu znajdziesz wszystko, co niezbędne do komfortowego życia: supermarket, kawiarnie i restauracje, lokalne sklepy, prywatną szkołę i przedszkola. Dodatkowy poziom komfortu jest tworzony przez szpital w kompleksie.

Korzyści

joga i parki medytacji

parki i tereny dla zwierząt domowych

jogging i ścieżki rowerowe

grunt sportowy

place zabaw dla dzieci

szkoła prywatna i przedszkola

laguny - sztuczne stawy, stworzone dla mieszkańców, aby odpocząć nad wodą, w otoczeniu przyrody.

Zakończenie - IV kwartał 2027 r.

Plan płatności (60 / 40).

Wyposażenie i wyposażenie w domu

W pełni wyposażona kuchnia

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Międzynarodowe Miasto (faza 2) w Dubaju oferuje wiele korzyści, które sprawiają, że jest atrakcyjne dla życia i inwestycji. Po pierwsze, jest to obszar o różnych architekturze, inspirowany tradycjami różnych krajów, tworząc przestrzenną atmosferę. Wygodne położenie Międzynarodowego Miasta (faza 2) zapewnia łatwy dostęp do głównych autostrad miasta. Obszar ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę: tam sklepy, supermarkety, restauracje i kawiarnie, obiekty rozrywkowe. Ważnym aspektem obszaru jest bezpieczeństwo i bliskość głównych miejsc zainteresowania miasta.