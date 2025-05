Kompleks mieszkalny Prestigious residential complex of villas Elwood surrounded by greenery, Dubailand area, Dubai, UAE

Witamy w Elwood, unikalnym projekcie mieszkaniowym, który harmonijnie łączy się w malowniczy krajobraz inspirowany największymi lasami na świecie. Położony wzdłuż drogi Dubai- Ain, wśród ponad 10 000 drzew, projekt ten łączy spokój z łatwym dostępem do dynamicznego życia Dubaju. Elwood jest prawdziwą wspólnotą, w której panuje duch jedności. W centrum kompleksu znajduje się duży park, inspirujący komunikację i interakcje między rodzinami.

Przestronne wille, zaprojektowane w minimalistycznym stylu, tworzą atmosferę komfortu i luksusu. Każdy z nich posiada prywatny basen i podwórko bez wspólnych ścian, co zapewnia maksymalną prywatność. Duże panoramiczne okna i przestronne tarasy wypełniają przestrzeń naturalnym światłem i zapewniają niezapomniane widoki na otaczającą naturę. Każdy mieszkaniec ma dostęp do wysokiej jakości udogodnień, w tym funkcjonalnych obszarów do życia i relaksu. Wnętrza imponują swoim stylem i jakością wykończenia: od marmurowych posadzek po ekskluzywne garderoby. Kuchnie wyposażone są w nowoczesne urządzenia firmy Bosch lub Siemens, a łazienki wyposażone są w urządzenia sanitarne firmy Duravit.

W zależności od potrzeb, wille z liczbą sypialni od 4 do 6 są dostępne, z których każdy jest starannie zaprojektowany do ostatniego szczegółu. Rodziny mogą korzystać z udogodnień, w tym specjalnych miejsc do relaksu i towarzyskiego, a także wsparcia na poziomie społeczności: ogrody, ścieżki spacerowe, przytulne miejsca spotkań i liczne zielone przestrzenie.

Elwood to nie tylko dom, ale społeczność, która promuje życie pełne spełnienia otoczone naturą.

Basen

Działalność wodna

Ścieżki biegowe i rowerowe

Soccer i boiska do koszykówki

Sąd fitness dla klas grupowych

Place zabaw dla dzieci

Ogród wspólnotowy

Wyposażenie i wyposażenie w domuKorzyści

Instalacje (60 / 40):

20% - płatność początkowa;

10% - sześć miesięcy po dokonaniu rezerwacji

10% - rok po dokonaniu rezerwacji

10% - półtora roku po dokonaniu rezerwacji

10% - dwa lata po dokonaniu rezerwacji

40% - po dostarczeniu nieruchomości (Q4 2027)

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt ma dobrą lokalizację: