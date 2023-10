Dubaj, Emiraty Arabskie

Cena na żądanie

Poddaj się: 2025

Elano by Oro24 — to nowy 10-piętrowy budynek mieszkalny w Arjan w Dubaju. Elano — to jedyny w swoim rodzaju nowoczesny kompleks wewnętrzny w Arjan, w pobliżu Ogrodu Cudów i niedaleko popularnej ulicy Umm Sukaim. Projekt składa się z nowoczesnych domów z charakterystycznymi nowoczesnymi udogodnieniami, a także wielu luksusowych udogodnień. Arjan — to popularna społeczność położona około 10 minut od Mall of the Emirates i Sheikh Zayed Road, a także Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, co sprawia, że wygodnie jest mieć dwie główne autostrady z dobrym skrzyżowaniem. Arjan jest otoczony społecznościami Barsha South, Dubai Hills, Arabian Ranches i Motor City.