Iconic Tower

Dubaj, Emiraty Arabskie

MADA'IN Tower to nowoczesna wieża w turystycznym centrum Dubaju. Na najwyższym piętrze można kupić luksusowy wielopoziomowy podniebny pałac. Wszystkie działki sprzedawane są z designerskimi renowacjami, zintegrowanym sprzętem kuchennym i wyposażeniem łazienki. Ta luksusowa wieża ma charakterystyczną lokalizację – pomiędzy ulicami Al Khayay i Al Shaarta, z widokiem na Dubai Harbour Yacht Club, Dubai Media City, wyspę Palm Jumeirah, Sheikh Zayed Road i pole golfowe Emirates Hills. Kompleks posiada jednostki o różnych układach: apartamenty standardowe z 1-2 sypialniami, apartamenty dwupoziomowe z 3-4 sypialniami, rezydencje z 5-7 sypialniami. Udogodnienia i wyposażenie w domu Więcej szczegółów: baseny zewnętrzne dla dorosłych i dzieci; strefa spa z sauną i jacuzzi; salon na tarasie ze strefami relaksu i placem zabaw dla dzieci; klub fitness z siłownią i strefą do jogi; salon dla gości, lobby designerskie. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dubai Marina to jedna z najbardziej prestiżowych i poszukiwanych dzielnic Dubaju, kultowa i popularna miejscowość turystyczna z ograniczoną liczbą nieruchomości mieszkalnych. Jest domem dla imponujących wieżowców przebijających niebo i malowniczych promenad z drogimi restauracjami i największą różnorodnością barów, kawiarni i salonów. Dubai Marina zajmuje trzecie miejsce wśród dzielnic Dubaju pod względem popytu na wynajem mieszkań z liczbą 16 834 umów najmu w 2023 r. 7905 z nich to nowe umowy najmu (46% całości). Inwestycja znajduje się zaledwie 5 metrów od Dubai Marina. 2 minuty do stacji metra, 8 minut do Palm Jumeirah, 10 minut do Dubai Marina Mall. 17 minut do Burj Khalifa. 20-25 minut do lotnisk.