Residential complex Viridis with water park, swimming pool, and sports fields, with the city views, DAMAC Hills, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €337,789

Projekt to nowoczesny czterogwiazdkowy hotel położony w szybko rozwijającej się dzielnicy Jumeirah Village. Hotel z 579 pokojami zdobył już kilka nagród profilowych i oferuje gościom możliwość korzystania z doskonałych udogodnień, w tym charakterystycznych restauracji, kawiarni i baru, oszałamiający basen na dachu i centrum biznesowe. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Wioska Jumeirah szybko staje się jednym z najważniejszych centrów nieruchomości inwestycyjnych. Obejmuje sześć doskonale zaplanowanych dzielnic, które tworzą Trójkąt Wioski Jumeirah i Koło Wioski Jumeirah. Najbliższe centra handlowe to Al Khail Avenue i The Circle Mall. 10 minut do Dubai Autodrome i Dubai Sports City. 20 minut do Dubai World Central Airport Dubai Marina i Palm Jumeirah.