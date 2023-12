New complex of villas and townhouses with a golf course Terra Golf Collection, Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €473,386

29–186 m² 4

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Wyjątkowy apartament nad brzegiem Zatoki Perskiej z widokiem na morze! Chcesz kupić mieszkanie w Dubaju? Świetny pomysł! Pomożemy Ci w przeprowadzce i rejestracji pobytu! Zapewnimy Ci: - Wybór najlepszych mieszkań od niezawodnych deweloperów; - Zagwarantowanie rocznego dochodu z inwestycji; - nieoprocentowana rata przez 7 lat; - Bezpłatne wsparcie prawne; - Gwarantowane bezpieczeństwo transferu w transakcji; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności; - Pokażemy osobiście obiekt w Dubaju lub online; - Pomoc w przekazywaniu środków na płatności. Kompleks mieszkaniowy położony jest nad brzegiem Zatoki Perskiej. W tej chwili jest najwyższy kompleks mieszkaniowy. ANWA, pierwsza wieża wznosząca się w nowej dzielnicy mieszkalnej Dubai Maritime City, to miejsce, w którym można się rozłączyć, pozostając w centrum wszystkiego, co się dzieje. Wszystkie apartamenty mają widok na morze. Mieszkańcy Anwa by Omniyat będą mieli dostęp do basenu, siłowni, ogrodów sportowych i komfortowego pobytu. ROŚLINY I EDUKACJE: - basen krajobrazowy; - plac zabaw dla dzieci i basen; - taras z ogrzewaniem; - piękne ogrody krajobrazowe; - plac zabaw dla dzieci; - marina. GRA MIEJSCA STATUSU: - 15 minut do centrum Dubaju; - 25 minut do Dubai Marina; - 15 minut na lotnisko. Niedaleko Anwy przez Omniyat w innych sektorach półwyspu znajdują się Akademia Morska, Muzeum i Centrum Oceanograficzne. Również na półwyspie rozwinęły się aktywne wakacje, w tym nurkowanie, sporty jachtowe i inne rozrywki. W odległości spaceru znajduje się plaża i promenada. Do najbliższych szkół, przedszkoli i placówek medycznych można dojechać samochodem w kilka minut. Inwestycje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są obecnie jednym z najbardziej istotnych obszarów. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, zadzwonimy lub napiszemy!