Mieszkanie w nowym budynku Almis La Mer Dragos

Strategiczna lokalizacja w Maltepe i nowoczesny styl życia nad morzem

Almis La Mer Dragos znajduje się w Maltepe (Cevizli) – jednej z dzielnic azjatyckiej części Stambułu, która korzysta z ciągłej modernizacji infrastruktury oraz rewitalizacji terenów nadmorskich. Bliskość stacji Marmaray Cevizli oraz autostrady D100/E5 zapewnia szybki dojazd do Kadıköy, centrum miasta oraz Portu Lotniczego Sabiha Gökçen. W połączeniu z panoramicznym widokiem na Morze Marmara i Wyspy Książęce projekt oferuje wyjątkową równowagę między doskonałą komunikacją a komfortowym życiem nad wodą.

Różnorodne mieszkania i pełna infrastruktura rekreacyjna

Projekt składa się z dwóch wież mieszkalnych, obejmujących 692 apartamenty, od kawalerek 0+1 po mieszkania 2+1, dzięki czemu doskonale odpowiada potrzebom singli, małych rodzin oraz inwestorów zainteresowanych wynajmem. Starannie zaprojektowane tereny zielone, basen, centrum fitness, place zabaw dla dzieci oraz zintegrowane lokale handlowe tworzą nowoczesne i samowystarczalne środowisko mieszkaniowe. Gotowe do zamieszkania apartamenty dodatkowo zwiększają atrakcyjność projektu dla osób planujących natychmiastowe zamieszkanie lub uzyskiwanie dochodu z wynajmu.

Wysoki popyt na wynajem i stabilna inwestycja

Dzięki dogodnemu dostępowi do Marmaray, panoramicznym widokom na morze oraz bliskości centrów handlowych, szkół i szpitali, Almis La Mer Dragos cieszy się niezmiennie wysokim zainteresowaniem najemców. Korytarz Maltepe–Dragos należy do najbardziej stabilnych lokalizacji na rynku wynajmu po azjatyckiej stronie Stambułu, co wynika z ograniczonej podaży mieszkań z widokiem na morze oraz rosnącego popytu mieszkaniowego. Czynniki te sprawiają, że projekt stanowi solidny wybór dla inwestorów poszukujących stabilnych dochodów z najmu oraz długoterminowego wzrostu wartości kapitału.

Almis La Mer Dragos to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Maltepe (Cevizli), składający się z dwóch wież z 692 apartamentami – od kawalerek po mieszkania 2+1 – otoczonych zadbanymi terenami zielonymi i oferujących piękne widoki na morze.

Almis La Mer Dragos zapewnia panoramiczne widoki na Morze Marmara i Wyspy Książęce, bogatą infrastrukturę rekreacyjną, parkingi, lokale handlowe oraz doskonałe połączenia komunikacyjne dzięki Marmaray i głównym trasom, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.

10 najważniejszych zalet Almis La Mer Dragos