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Mieszkanie w nowym budynku Almis La Mer Dragos

Maltepe, Turcja
od
$159,953
;
9
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ID: 39652
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Maltepe

O kompleksie

Strategiczna lokalizacja w Maltepe i nowoczesny styl życia nad morzem

Almis La Mer Dragos znajduje się w Maltepe (Cevizli) – jednej z dzielnic azjatyckiej części Stambułu, która korzysta z ciągłej modernizacji infrastruktury oraz rewitalizacji terenów nadmorskich. Bliskość stacji Marmaray Cevizli oraz autostrady D100/E5 zapewnia szybki dojazd do Kadıköy, centrum miasta oraz Portu Lotniczego Sabiha Gökçen. W połączeniu z panoramicznym widokiem na Morze Marmara i Wyspy Książęce projekt oferuje wyjątkową równowagę między doskonałą komunikacją a komfortowym życiem nad wodą.

Różnorodne mieszkania i pełna infrastruktura rekreacyjna

Projekt składa się z dwóch wież mieszkalnych, obejmujących 692 apartamenty, od kawalerek 0+1 po mieszkania 2+1, dzięki czemu doskonale odpowiada potrzebom singli, małych rodzin oraz inwestorów zainteresowanych wynajmem. Starannie zaprojektowane tereny zielone, basen, centrum fitness, place zabaw dla dzieci oraz zintegrowane lokale handlowe tworzą nowoczesne i samowystarczalne środowisko mieszkaniowe. Gotowe do zamieszkania apartamenty dodatkowo zwiększają atrakcyjność projektu dla osób planujących natychmiastowe zamieszkanie lub uzyskiwanie dochodu z wynajmu.

Wysoki popyt na wynajem i stabilna inwestycja

Dzięki dogodnemu dostępowi do Marmaray, panoramicznym widokom na morze oraz bliskości centrów handlowych, szkół i szpitali, Almis La Mer Dragos cieszy się niezmiennie wysokim zainteresowaniem najemców. Korytarz Maltepe–Dragos należy do najbardziej stabilnych lokalizacji na rynku wynajmu po azjatyckiej stronie Stambułu, co wynika z ograniczonej podaży mieszkań z widokiem na morze oraz rosnącego popytu mieszkaniowego. Czynniki te sprawiają, że projekt stanowi solidny wybór dla inwestorów poszukujących stabilnych dochodów z najmu oraz długoterminowego wzrostu wartości kapitału.

Almis La Mer Dragos to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Maltepe (Cevizli), składający się z dwóch wież z 692 apartamentami – od kawalerek po mieszkania 2+1 – otoczonych zadbanymi terenami zielonymi i oferujących piękne widoki na morze.

Almis La Mer Dragos zapewnia panoramiczne widoki na Morze Marmara i Wyspy Książęce, bogatą infrastrukturę rekreacyjną, parkingi, lokale handlowe oraz doskonałe połączenia komunikacyjne dzięki Marmaray i głównym trasom, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.

10 najważniejszych zalet Almis La Mer Dragos

  1. Położenie w Maltepe (Cevizli) – dobrze skomunikowanej i dynamicznie rozwijającej się części Stambułu.

  2. Panoramiczne widoki na Morze Marmara i Wyspy Książęce z wielu apartamentów.

  3. Około 200 metrów do stacji Marmaray Cevizli oraz szybki dostęp do autostrad D100/E5.

  4. Mieszkania od kawalerek 0+1 po rodzinne apartamenty 2+1.

  5. Basen, centrum fitness, place zabaw dla dzieci oraz starannie zaprojektowane tereny zielone.

  6. Parking podziemny i naziemny dla mieszkańców.

  7. Zintegrowane lokale handlowe i usługowe na terenie kompleksu.

  8. Gotowe do zamieszkania apartamenty, idealne zarówno do własnego użytku, jak i pod wynajem.

  9. Bliskość centrów handlowych, szkół, szpitali i wszystkich najważniejszych usług.

  10. Przyjazne rodzinom otoczenie, łączące nowoczesny miejski styl życia z wysokim komfortem codziennego mieszkania.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Maltepe, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Almis La Mer Dragos
Maltepe, Turcja
od
$159,953
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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