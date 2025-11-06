Mieszkanie w nowym budynku Sinpaş Saklı Koru Konakları

Sinpaş Saklı Koru Konakları to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Küçükçekmece / Atakent w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 30 000 m², z czego 18 420 m² stanowią tereny zielone. Kompleks obejmuje 540 mieszkań o różnych układach, dostosowanych do różnych potrzeb mieszkańców.

Sinpaş Saklı Koru Konakları wyróżnia się doskonałą lokalizacją w pobliżu Kanału Stambulskiego (Kanal Istanbul). Dzięki świetnej komunikacji, bogatej infrastrukturze rekreacyjnej, nowoczesnej architekturze oraz wysokiemu potencjałowi inwestycyjnemu jest idealnym wyborem zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.

Zalety projektu Sinpaş Saklı Koru Konakları: