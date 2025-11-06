Mieszkanie w nowym budynku Sinpaş Saklı Koru Konakları

Sinpaş Saklı Koru Konakları to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Küçükçekmece / Atakent w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 30 000 m², z czego 18 420 m² stanowią tereny zielone. Kompleks obejmuje 540 mieszkań o różnych układach, dostosowanych do różnych potrzeb mieszkańców.
Sinpaş Saklı Koru Konakları wyróżnia się doskonałą lokalizacją w pobliżu Kanału Stambulskiego (Kanal Istanbul). Dzięki świetnej komunikacji, bogatej infrastrukturze rekreacyjnej, nowoczesnej architekturze oraz wysokiemu potencjałowi inwestycyjnemu jest idealnym wyborem zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.
Zalety projektu Sinpaş Saklı Koru Konakları:
Położony w pobliżu Kanału Stambulskiego i jeziora Küçükçekmece, oferując piękne widoki oraz wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości.
Blisko stacji metra i Marmaray, co zapewnia szybki i wygodny dojazd do wszystkich części Stambułu.
Na terenie kompleksu znajdują się boiska do piłki nożnej, korty tenisowe i boiska do koszykówki, kryty basen oraz sauna, zapewniające szerokie możliwości rekreacji i aktywnego wypoczynku.
Do dyspozycji mieszkańców są restauracje, kawiarnie, supermarket oraz salon fryzjerski, dzięki czemu codzienne potrzeby można zaspokoić bez opuszczania osiedla.
Zlokalizowany w pobliżu renomowanych szpitali oraz dużych centrów handlowych, takich jak Mall of Istanbul, co zapewnia wyjątkową wygodę.
W pobliżu znajdują się międzynarodowe szkoły i prestiżowe uniwersytety, dzięki czemu inwestycja jest doskonałym wyborem dla rodzin ceniących wysoką jakość edukacji.
Niska zabudowa oraz starannie zaprojektowane tereny zielone tworzą spokojne, komfortowe i przyjazne środowisko do życia.
Bliskość ważnych przyszłych projektów infrastrukturalnych sprawia, że inwestycja jest atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących wysokich zysków.
Budynki zostały wykonane z wykorzystaniem nowoczesnych systemów izolacji oraz technologii odpornych na trzęsienia ziemi, gwarantując bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
Rozległe tereny zielone i świeże powietrze zapewniają wysoki standard życia z dala od miejskiego hałasu.