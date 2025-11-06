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Mieszkanie w nowym budynku Sinpaş Saklı Koru Konakları

Kucukcekmece, Turcja
od
$260,000
;
3
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ID: 39642
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kucukcekmece

O kompleksie

Sinpaş Saklı Koru Konakları to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Küçükçekmece / Atakent w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 30 000 m², z czego 18 420 m² stanowią tereny zielone. Kompleks obejmuje 540 mieszkań o różnych układach, dostosowanych do różnych potrzeb mieszkańców.

Sinpaş Saklı Koru Konakları wyróżnia się doskonałą lokalizacją w pobliżu Kanału Stambulskiego (Kanal Istanbul). Dzięki świetnej komunikacji, bogatej infrastrukturze rekreacyjnej, nowoczesnej architekturze oraz wysokiemu potencjałowi inwestycyjnemu jest idealnym wyborem zarówno do zamieszkania, jak i jako inwestycja.

Zalety projektu Sinpaş Saklı Koru Konakları:

  • Położony w pobliżu Kanału Stambulskiego i jeziora Küçükçekmece, oferując piękne widoki oraz wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości.

  • Blisko stacji metra i Marmaray, co zapewnia szybki i wygodny dojazd do wszystkich części Stambułu.

  • Na terenie kompleksu znajdują się boiska do piłki nożnej, korty tenisowe i boiska do koszykówki, kryty basen oraz sauna, zapewniające szerokie możliwości rekreacji i aktywnego wypoczynku.

  • Do dyspozycji mieszkańców są restauracje, kawiarnie, supermarket oraz salon fryzjerski, dzięki czemu codzienne potrzeby można zaspokoić bez opuszczania osiedla.

  • Zlokalizowany w pobliżu renomowanych szpitali oraz dużych centrów handlowych, takich jak Mall of Istanbul, co zapewnia wyjątkową wygodę.

  • W pobliżu znajdują się międzynarodowe szkoły i prestiżowe uniwersytety, dzięki czemu inwestycja jest doskonałym wyborem dla rodzin ceniących wysoką jakość edukacji.

  • Niska zabudowa oraz starannie zaprojektowane tereny zielone tworzą spokojne, komfortowe i przyjazne środowisko do życia.

  • Bliskość ważnych przyszłych projektów infrastrukturalnych sprawia, że inwestycja jest atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących wysokich zysków.

  • Budynki zostały wykonane z wykorzystaniem nowoczesnych systemów izolacji oraz technologii odpornych na trzęsienia ziemi, gwarantując bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

  • Rozległe tereny zielone i świeże powietrze zapewniają wysoki standard życia z dala od miejskiego hałasu.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kucukcekmece, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Sinpaş Saklı Koru Konakları
Kucukcekmece, Turcja
od
$260,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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