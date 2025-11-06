Mieszkanie w nowym budynku Dünya Şehir Maltepe

Dünya Şehir Maltepe to wyjątkowy kompleks mieszkaniowy położony po azjatyckiej stronie Stambułu, w dzielnicy Maltepe – Esenkent. Inwestycja zajmuje powierzchnię 26 000 m² i obejmuje ponad 780 lokali mieszkalnych rozmieszczonych w dziewięciu budynkach, z których wiele oferuje panoramiczne widoki na Morze Marmara oraz Wyspy Książęce.
Dünya Şehir Maltepe łączy elegancką architekturę z bogatą infrastrukturą, obejmującą baseny, rozległe tereny zielone oraz własne centrum handlowe. Dzięki dogodnej lokalizacji w pobliżu metra oraz planowanemu zakończeniu inwestycji w 2025 roku, projekt stanowi doskonały wybór zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.
10 najważniejszych zalet Dünya Şehir Maltepe
Prestiżowa lokalizacja – bezpośrednio przy autostradzie E-5 i w pobliżu stacji metra Esenkent.
Widoki na morze i Wyspy Książęce – z wyższych pięter rozciąga się panorama na Morze Marmara oraz wyspy.
Szeroki wybór mieszkań – układy od 1+1 do 4+1, odpowiednie dla singli, par i rodzin.
Rozległe tereny zielone – 15 500 m² starannie zaprojektowanych ogrodów, alejek spacerowych i stref rekreacyjnych.
Centrum handlowe na terenie kompleksu – 13 500 m² powierzchni handlowej z kawiarniami, sklepami i znanymi markami.
Bogata infrastruktura rekreacyjna – baseny kryte i odkryte, siłownia, sauna oraz tradycyjny hammam.
Elegancka architektura – nowoczesny design i funkcjonalne układy mieszkań.
Wysoki poziom bezpieczeństwa – całodobowa ochrona, monitoring oraz kontrolowany dostęp do osiedla.
Nowoczesne technologie – parking podziemny oraz systemy Smart Home dostępne w wybranych mieszkaniach.
Terminowe przekazanie mieszkań – odbiór lokali planowany jest w okresie od maja do grudnia 2025 roku.