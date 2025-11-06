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Mieszkanie w nowym budynku Dünya Şehir Maltepe

Maltepe, Turcja
od
$244,000
;
5
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ID: 39649
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Maltepe
  • Metro
    Esenkent (~ 200 m)
  • Metro
    Gülsuyu (~ 1000 m)

O kompleksie

Dünya Şehir Maltepe to wyjątkowy kompleks mieszkaniowy położony po azjatyckiej stronie Stambułu, w dzielnicy Maltepe – Esenkent. Inwestycja zajmuje powierzchnię 26 000 m² i obejmuje ponad 780 lokali mieszkalnych rozmieszczonych w dziewięciu budynkach, z których wiele oferuje panoramiczne widoki na Morze Marmara oraz Wyspy Książęce.

Dünya Şehir Maltepe łączy elegancką architekturę z bogatą infrastrukturą, obejmującą baseny, rozległe tereny zielone oraz własne centrum handlowe. Dzięki dogodnej lokalizacji w pobliżu metra oraz planowanemu zakończeniu inwestycji w 2025 roku, projekt stanowi doskonały wybór zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.

10 najważniejszych zalet Dünya Şehir Maltepe

  • Prestiżowa lokalizacja – bezpośrednio przy autostradzie E-5 i w pobliżu stacji metra Esenkent.

  • Widoki na morze i Wyspy Książęce – z wyższych pięter rozciąga się panorama na Morze Marmara oraz wyspy.

  • Szeroki wybór mieszkań – układy od 1+1 do 4+1, odpowiednie dla singli, par i rodzin.

  • Rozległe tereny zielone15 500 m² starannie zaprojektowanych ogrodów, alejek spacerowych i stref rekreacyjnych.

  • Centrum handlowe na terenie kompleksu13 500 m² powierzchni handlowej z kawiarniami, sklepami i znanymi markami.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna – baseny kryte i odkryte, siłownia, sauna oraz tradycyjny hammam.

  • Elegancka architektura – nowoczesny design i funkcjonalne układy mieszkań.

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa – całodobowa ochrona, monitoring oraz kontrolowany dostęp do osiedla.

  • Nowoczesne technologie – parking podziemny oraz systemy Smart Home dostępne w wybranych mieszkaniach.

  • Terminowe przekazanie mieszkań – odbiór lokali planowany jest w okresie od maja do grudnia 2025 roku.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Maltepe, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Dünya Şehir Maltepe
Maltepe, Turcja
od
$244,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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