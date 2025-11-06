Mieszkanie w nowym budynku Dünya Şehir Maltepe

Dünya Şehir Maltepe to wyjątkowy kompleks mieszkaniowy położony po azjatyckiej stronie Stambułu, w dzielnicy Maltepe – Esenkent. Inwestycja zajmuje powierzchnię 26 000 m² i obejmuje ponad 780 lokali mieszkalnych rozmieszczonych w dziewięciu budynkach, z których wiele oferuje panoramiczne widoki na Morze Marmara oraz Wyspy Książęce.

Dünya Şehir Maltepe łączy elegancką architekturę z bogatą infrastrukturą, obejmującą baseny, rozległe tereny zielone oraz własne centrum handlowe. Dzięki dogodnej lokalizacji w pobliżu metra oraz planowanemu zakończeniu inwestycji w 2025 roku, projekt stanowi doskonały wybór zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.

10 najważniejszych zalet Dünya Şehir Maltepe