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Mieszkanie w nowym budynku Sega Life

Kucukcekmece, Turcja
od
$140,000
;
6
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ID: 39648
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kucukcekmece

O kompleksie

Sega Life Sefaköy – Nowoczesne życie miejskie w doskonale skomunikowanej dzielnicy

Sega Life to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w Sefaköy, jednej ze strategicznie zlokalizowanych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Zaprojektowany zgodnie ze współczesnymi trendami architektonicznymi, oferuje funkcjonalne układy mieszkań odpowiednie dla singli, młodych profesjonalistów oraz rodzin. Starannie zagospodarowane tereny zielone i przemyślane przestrzenie wspólne tworzą harmonijne środowisko miejskie. Dzięki centralnej lokalizacji mieszkańcy mogą cieszyć się komfortem życia oraz szybkim dostępem do najważniejszych centrów biznesowych i handlowych Stambułu.

Udogodnienia zapewniające codzienny komfort

Sega Life podnosi jakość życia dzięki bogatej ofercie nowoczesnych udogodnień. Na terenie kompleksu znajdują się wspólny basen, w pełni wyposażona siłownia i centrum fitness, wewnętrzne i zewnętrzne strefy rekreacyjne oraz bezpieczne place zabaw dla dzieci. Ogródki krajobrazowe i ścieżki spacerowe tworzą idealne miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu, sprzyjając rodzinnej i przyjaznej atmosferze. Nowoczesna koncepcja mieszkań kładzie nacisk na funkcjonalność, naturalne oświetlenie oraz wygodę, dzięki czemu projekt doskonale sprawdza się zarówno jako miejsce do zamieszkania, jak i inwestycja pod wynajem.

Doskonała komunikacja i wysoki potencjał inwestycyjny

Jednym z największych atutów Sega Life jest znakomita dostępność komunikacyjna. Projekt zapewnia łatwy dostęp do metra i Metrobusu, umożliwiając szybkie połączenia z głównymi dzielnicami biznesowymi, uniwersytetami oraz centrami handlowymi Stambułu. Bliskość szkół, szpitali i galerii handlowych dodatkowo zwiększa atrakcyjność inwestycji. Dzięki dogodnemu położeniu przy głównych arteriach komunikacyjnych oraz stosunkowo niewielkiej odległości od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Stambule, Sega Life oferuje wysoki potencjał wynajmu oraz stabilny wzrost wartości nieruchomości. Dla inwestorów poszukujących przystępnego wejścia na dynamiczny rynek nieruchomości w Stambule przy jednoczesnym stałym popycie na wynajem, Sega Life stanowi wyjątkowo atrakcyjną propozycję.

Sega Life w Sefaköy oferuje nowoczesne apartamenty z funkcjonalnymi układami, przestrzeniami wspólnymi oraz starannie zaprojektowanymi terenami zielonymi, zapewniając komfortowe warunki do życia w mieście.

Kompleks dysponuje basenem, centrum fitness, placami zabaw dla dzieci oraz doskonałym dostępem do metra i Metrobusu, łącząc wygodę codziennego życia z wysokim potencjałem inwestycyjnym.

10 najważniejszych zalet projektu Sega Life

  • Nowoczesna i stylowa architektura mieszkaniowa.

  • Szeroki wybór układów mieszkań dostosowanych do różnych potrzeb.

  • Wewnętrzne i zewnętrzne strefy wspólne do rekreacji i wypoczynku.

  • Wspólny basen dla mieszkańców.

  • Nowoczesna siłownia i centrum fitness.

  • Bezpieczne place zabaw dla dzieci.

  • Starannie zaprojektowane ogrody oraz ścieżki spacerowe.

  • Doskonałe połączenia komunikacyjne z metrem i Metrobus.

  • Blisko szkół, szpitali i centrów handlowych.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny oraz duże możliwości uzyskania stabilnych dochodów z wynajmu.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kucukcekmece, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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Mieszkanie w nowym budynku Sega Life
Kucukcekmece, Turcja
od
$140,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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