  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Beylikduzu
  4. Mieszkanie w nowym budynku Marmara Koru

Mieszkanie w nowym budynku Marmara Koru

Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
28
Zostawić wniosek
ID: 38859
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beylikduzu

O kompleksie

Marmara Koru to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, zaledwie kilka minut od wybrzeża Morza Marmara. Dzięki rozległym terenom zielonym, współczesnej architekturze oraz bogatej infrastrukturze projekt zapewnia spokojne i komfortowe warunki do życia.

Marmara Koru łączy spokojne otoczenie, możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego oraz doskonałą dostępność komunikacyjną. To idealny wybór zarówno dla osób poszukujących miejsca do zamieszkania, jak i dla inwestorów.

10 zalet projektu Marmara Koru:

  • Położenie w pobliżu Morza Marmara.

  • Rozległe ogrody i starannie zaprojektowane tereny zielone.

  • Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego.

  • Bliskość Metrobusu oraz autostrady E-5.

  • Nowoczesna architektura wysokiej jakości.

  • Bogata infrastruktura rekreacyjna: basen, centrum fitness i sauna.

  • Całodobowy system ochrony i monitoringu (24/7).

  • W otoczeniu centrów handlowych, szkół i szpitali.

  • Apartamenty o układach od 1+1 do 4+1.

  • Spokojna, przyjazna rodzinom okolica.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Beylikduzu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec SAN MARIA SEASON
Elvanli, Turcja
od
$40,872
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive project in the very center of Alanya
Alanya, Turcja
od
$298,964
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in the center of Alanya in the Kleopatra Ventri complex.
Alanya, Turcja
od
$165,559
Dzielnica mieszkaniowa Beautiful Alanya Tosmur Apartment with sea view
Oba, Turcja
od
$124,924
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$248,710
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku Marmara Koru
Beylikduzu, Turcja
Cena na zgłoszenie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa bright 2-bedroom apartment for sale in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa bright 2-bedroom apartment for sale in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa bright 2-bedroom apartment for sale in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa bright 2-bedroom apartment for sale in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa bright 2-bedroom apartment for sale in Alanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa bright 2-bedroom apartment for sale in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa bright 2-bedroom apartment for sale in Alanya
Mahmutlar, Turcja
od
$109,976
z przyjemnością oferujemy to centralnie położone mieszkanie z 2 sypialniami w bardzo popularnym kompleksie w Alanyi Mahmutlar
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$158,180
Projekt Forev Modern Haliç, wznoszący się obok historycznej tekstury Eyüp i Golden Horn, oferuje optymalne przestrzenie mieszkalne zgodnie z dzisiejszymi trendami z przywilejami jakie oferuje. Nasze apartamenty, zaprojektowane odpowiednio do każdej potrzeby, otwierają drzwi komfortowego życi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa New Build Apartment in the heart of Oba Alanya
Dzielnica mieszkaniowa New Build Apartment in the heart of Oba Alanya
Dzielnica mieszkaniowa New Build Apartment in the heart of Oba Alanya
Dzielnica mieszkaniowa New Build Apartment in the heart of Oba Alanya
Dzielnica mieszkaniowa New Build Apartment in the heart of Oba Alanya
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa New Build Apartment in the heart of Oba Alanya
Dzielnica mieszkaniowa New Build Apartment in the heart of Oba Alanya
Oba, Turcja
od
$143,076
Nowoczesne nowe mieszkania w Alanyi, w słynnym centrum Oba blisko plaży Nowo wybudowany kompleks ma centralną lokalizację, która przyciągnie kupujących zainteresowanych aktywnym stylem życia, wyżywieniem, zakupy, targi, i życie nocne Najważniejsze cechy mieszkania w sercu Alanyi Oba1 W sercu…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje