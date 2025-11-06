Mieszkanie w nowym budynku Marmara Koru

Marmara Koru to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, zaledwie kilka minut od wybrzeża Morza Marmara. Dzięki rozległym terenom zielonym, współczesnej architekturze oraz bogatej infrastrukturze projekt zapewnia spokojne i komfortowe warunki do życia.
Marmara Koru łączy spokojne otoczenie, możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego oraz doskonałą dostępność komunikacyjną. To idealny wybór zarówno dla osób poszukujących miejsca do zamieszkania, jak i dla inwestorów.
10 zalet projektu Marmara Koru:
Położenie w pobliżu Morza Marmara.
Rozległe ogrody i starannie zaprojektowane tereny zielone.
Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego.
Bliskość Metrobusu oraz autostrady E-5.
Nowoczesna architektura wysokiej jakości.
Bogata infrastruktura rekreacyjna: basen, centrum fitness i sauna.
Całodobowy system ochrony i monitoringu (24/7).
W otoczeniu centrów handlowych, szkół i szpitali.
Apartamenty o układach od 1+1 do 4+1.
Spokojna, przyjazna rodzinom okolica.