Mieszkanie w nowym budynku Marmara Koru

Marmara Koru to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Beylikdüzü w Stambule, zaledwie kilka minut od wybrzeża Morza Marmara. Dzięki rozległym terenom zielonym, współczesnej architekturze oraz bogatej infrastrukturze projekt zapewnia spokojne i komfortowe warunki do życia.

Marmara Koru łączy spokojne otoczenie, możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego oraz doskonałą dostępność komunikacyjną. To idealny wybór zarówno dla osób poszukujących miejsca do zamieszkania, jak i dla inwestorów.

10 zalet projektu Marmara Koru: