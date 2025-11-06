Mieszkanie w nowym budynku Sinpaş Boulevard Sefaköy

Sinpaş Boulevard Sefaköy to nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferujący wyjątkową możliwość zarówno do zamieszkania, jak i inwestowania. Projekt wyróżnia się luksusową architekturą w klasycznym stylu, która spełnia oczekiwania osób ceniących elegancję i wysoki komfort życia. Dzięki centralnej lokalizacji, w pobliżu najważniejszych szlaków komunikacyjnych, inwestycja jest idealnym wyborem dla osób poszukujących wygodnego dostępu do wszystkich części Stambułu. Przestronne apartamenty, nowoczesne kuchnie, otwarte balkony oraz wysokie sufity podkreślają prestiżowy charakter współczesnego stylu życia.
Sinpaş Boulevard Sefaköy składa się z 7 budynków mieszkalnych, obejmujących 390 apartamentów o różnych układach – od kawalerek (studio) po przestronne mieszkania 4+1. Projekt obejmuje również 4 wille oraz 5 lokali handlowych. Zielone tereny i ścieżki spacerowe tworzą przyjazne otoczenie sprzyjające wypoczynkowi. Dodatkowo mieszkańcy mają do dyspozycji supermarket na terenie osiedla oraz bogatą infrastrukturę społeczną, zapewniającą wygodne i komfortowe życie.
Cechy projektu Sinpaş Boulevard Sefaköy
Luksusowa architektura w klasycznym stylu, łącząca elegancję z nowoczesnym komfortem.
Centralna lokalizacja w Sefaköy, w pobliżu głównych tras komunikacyjnych oraz autostrady E5.
Szeroki wybór mieszkań dostosowanych do różnych potrzeb i stylów życia.
Zielone tereny oraz ścieżki spacerowe na terenie kompleksu.
Supermarket na terenie osiedla oraz pobliskie lokale handlowe.
Bliskość szpitali, hoteli i dużych centrów handlowych.
Dogodny dojazd do Nowego Portu Lotniczego w Stambule – około 35 minut.
Przestrzenie rekreacyjne dla dzieci oraz strefy przeznaczone do ćwiczeń jogi.
Kompleksowy system bezpieczeństwa z całodobowym monitoringiem.
Miejsca parkingowe dostępne dla wszystkich mieszkań.