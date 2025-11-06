Mieszkanie w nowym budynku Sinpaş Boulevard Sefaköy

Sinpaş Boulevard Sefaköy to nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferujący wyjątkową możliwość zarówno do zamieszkania, jak i inwestowania. Projekt wyróżnia się luksusową architekturą w klasycznym stylu, która spełnia oczekiwania osób ceniących elegancję i wysoki komfort życia. Dzięki centralnej lokalizacji, w pobliżu najważniejszych szlaków komunikacyjnych, inwestycja jest idealnym wyborem dla osób poszukujących wygodnego dostępu do wszystkich części Stambułu. Przestronne apartamenty, nowoczesne kuchnie, otwarte balkony oraz wysokie sufity podkreślają prestiżowy charakter współczesnego stylu życia.

Sinpaş Boulevard Sefaköy składa się z 7 budynków mieszkalnych, obejmujących 390 apartamentów o różnych układach – od kawalerek (studio) po przestronne mieszkania 4+1. Projekt obejmuje również 4 wille oraz 5 lokali handlowych. Zielone tereny i ścieżki spacerowe tworzą przyjazne otoczenie sprzyjające wypoczynkowi. Dodatkowo mieszkańcy mają do dyspozycji supermarket na terenie osiedla oraz bogatą infrastrukturę społeczną, zapewniającą wygodne i komfortowe życie.

Cechy projektu Sinpaş Boulevard Sefaköy