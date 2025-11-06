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Mieszkanie w nowym budynku Sinpaş Boulevard Sefaköy

Kucukcekmece, Turcja
od
$205,000
;
3
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ID: 39641
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 31.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kucukcekmece

O kompleksie

Sinpaş Boulevard Sefaköy to nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferujący wyjątkową możliwość zarówno do zamieszkania, jak i inwestowania. Projekt wyróżnia się luksusową architekturą w klasycznym stylu, która spełnia oczekiwania osób ceniących elegancję i wysoki komfort życia. Dzięki centralnej lokalizacji, w pobliżu najważniejszych szlaków komunikacyjnych, inwestycja jest idealnym wyborem dla osób poszukujących wygodnego dostępu do wszystkich części Stambułu. Przestronne apartamenty, nowoczesne kuchnie, otwarte balkony oraz wysokie sufity podkreślają prestiżowy charakter współczesnego stylu życia.

Sinpaş Boulevard Sefaköy składa się z 7 budynków mieszkalnych, obejmujących 390 apartamentów o różnych układach – od kawalerek (studio) po przestronne mieszkania 4+1. Projekt obejmuje również 4 wille oraz 5 lokali handlowych. Zielone tereny i ścieżki spacerowe tworzą przyjazne otoczenie sprzyjające wypoczynkowi. Dodatkowo mieszkańcy mają do dyspozycji supermarket na terenie osiedla oraz bogatą infrastrukturę społeczną, zapewniającą wygodne i komfortowe życie.

Cechy projektu Sinpaş Boulevard Sefaköy

  • Luksusowa architektura w klasycznym stylu, łącząca elegancję z nowoczesnym komfortem.

  • Centralna lokalizacja w Sefaköy, w pobliżu głównych tras komunikacyjnych oraz autostrady E5.

  • Szeroki wybór mieszkań dostosowanych do różnych potrzeb i stylów życia.

  • Zielone tereny oraz ścieżki spacerowe na terenie kompleksu.

  • Supermarket na terenie osiedla oraz pobliskie lokale handlowe.

  • Bliskość szpitali, hoteli i dużych centrów handlowych.

  • Dogodny dojazd do Nowego Portu Lotniczego w Stambule – około 35 minut.

  • Przestrzenie rekreacyjne dla dzieci oraz strefy przeznaczone do ćwiczeń jogi.

  • Kompleksowy system bezpieczeństwa z całodobowym monitoringiem.

  • Miejsca parkingowe dostępne dla wszystkich mieszkań.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kucukcekmece, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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Deweloper
Majd International Company
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