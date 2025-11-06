  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kagithane
  4. Mieszkanie w nowym budynku Manzara İstanbul

Mieszkanie w nowym budynku Manzara İstanbul

Kagithane, Turcja
od
$283,447
;
5
Zostawić wniosek
ID: 39639
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 31.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kagithane

O kompleksie

Manzara İstanbul to nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferujący apartamenty klasy premium w Kağıthane w Stambule, w pobliżu prestiżowej dzielnicy Hamidiye. Inwestycja wyróżnia się spektakularnymi panoramicznymi widokami na Las Belgradzki oraz doskonałym dostępem do Vadi Istanbul, stacji metra, centrów handlowych i głównych arterii komunikacyjnych miasta.

Manzara İstanbul łączy luksusowy styl życia z wysokim potencjałem inwestycyjnym dzięki elastycznym planom płatności, nowoczesnej architekturze oraz atrakcyjnej lokalizacji w jednej z najbardziej poszukiwanych części Stambułu. Do dyspozycji mieszkańców są kryty basen, sauna, nowoczesna siłownia oraz place zabaw dla dzieci, co sprawia, że projekt jest idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów zagranicznych zainteresowanych uzyskaniem obywatelstwa tureckiego poprzez zakup nieruchomości.

Cechy projektu

  • Doskonała lokalizacja: W centrum Kağıthane, w pobliżu najważniejszych punktów Stambułu.

  • Widok na las: Panoramiczne widoki na Las Belgradzki.

  • Świetna komunikacja: Zaledwie kilka minut od stacji metra i głównych autostrad.

  • Różnorodne układy mieszkań: Dostępne apartamenty 1+1, 2+1 i 3+1.

  • Luksusowe udogodnienia: Kryty basen, sauna oraz nowoczesne centrum fitness.

  • Prywatny parking: Indywidualne miejsca parkingowe wpisane do aktu własności.

  • Elastyczne warunki płatności: Możliwość rozłożenia płatności na raty do 48 miesięcy.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny: Silny popyt na wynajem w dzielnicy Kağıthane.

  • Dogodny dojazd do lotnisk: Łatwy dostęp do Lotniska w Stambule oraz Lotniska Sabiha Gökçen.

  • Nowoczesny styl życia: Współczesna architektura oraz infrastruktura przyjazna rodzinom.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

Manzara İstanbul oferuje strategiczną lokalizację, bliskość natury oraz wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu. Jest to doskonały wybór zarówno dla osób poszukujących nowoczesnego miejsca do życia, jak i dla inwestorów planujących długoterminową inwestycję na rynku nieruchomości.

Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Ponadto spełnia również warunki umożliwiające uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kagithane, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools in a quiet and green area, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$345,770
Apartamentowiec Akzirve Strada Bahçeşehir
Basaksehir, Turcja
Cena na zgłoszenie
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$435,821
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Black Sea Region, Turcja
od
$59,980
Zespół mieszkaniowy Luksusowe apartamenty i wille z trzema sypialniami w lesie sosnowym.
Bodrum, Turcja
od
$264,001
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku Manzara İstanbul
Kagithane, Turcja
od
$283,447
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turcja
od
$464,933
Kompleks składa się z 1 bloku dziewięćdziesiątego piętra (56 apartamentów). Infrastruktura obejmuje odkryty basen, saunę, siłownię, ogród z altanką i grill. Kompleks jest strzeżony przez 24 godziny przez kamery. Kupujący mają wybór apartamentów 1 + 1, 2 + 1 z oddzielną kuchnią i duplexami.Do…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze i Wyspy Książęce w Maltepe
Maltepe, Turcja
od
$361,092
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Odległości Spaceru od Metra w Maltepe Maltepe, położone po azjatyckiej stronie Stambułu, to nadmorska dzielnica znana z zapierających dech w piersiach widoków na morze i Wyspy Książąt, które można podziwiać z wielu części tego obszaru. Dzielnica oferuje…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive project in the very center of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive project in the very center of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive project in the very center of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive project in the very center of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive project in the very center of Alanya
Alanya, Turcja
od
$298,964
Projekt będzie zlokalizowany na powierzchni 1.180 m ². Kompleks będzie się składał z 1 czteropiętrowego bloku i 32 luksusowych apartamentów. 1 + 1 2 + 1 dupleks 3 + 1 dupleks Odkryty basen z podgrzewaną wodą Siłownia Jacuzzi Sauna Bilard Pokój zabaw Rozpoczęcie budowy: Listopad 2022 Data zak…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje