Mieszkanie w nowym budynku Manzara İstanbul

Manzara İstanbul to nowoczesny kompleks mieszkaniowy oferujący apartamenty klasy premium w Kağıthane w Stambule, w pobliżu prestiżowej dzielnicy Hamidiye. Inwestycja wyróżnia się spektakularnymi panoramicznymi widokami na Las Belgradzki oraz doskonałym dostępem do Vadi Istanbul, stacji metra, centrów handlowych i głównych arterii komunikacyjnych miasta.

Manzara İstanbul łączy luksusowy styl życia z wysokim potencjałem inwestycyjnym dzięki elastycznym planom płatności, nowoczesnej architekturze oraz atrakcyjnej lokalizacji w jednej z najbardziej poszukiwanych części Stambułu. Do dyspozycji mieszkańców są kryty basen, sauna, nowoczesna siłownia oraz place zabaw dla dzieci, co sprawia, że projekt jest idealnym wyborem zarówno dla rodzin, jak i inwestorów zagranicznych zainteresowanych uzyskaniem obywatelstwa tureckiego poprzez zakup nieruchomości.

Cechy projektu

Doskonała lokalizacja: W centrum Kağıthane, w pobliżu najważniejszych punktów Stambułu.

Widok na las: Panoramiczne widoki na Las Belgradzki.

Świetna komunikacja: Zaledwie kilka minut od stacji metra i głównych autostrad.

Różnorodne układy mieszkań: Dostępne apartamenty 1+1 , 2+1 i 3+1 .

Luksusowe udogodnienia: Kryty basen, sauna oraz nowoczesne centrum fitness.

Prywatny parking: Indywidualne miejsca parkingowe wpisane do aktu własności.

Elastyczne warunki płatności: Możliwość rozłożenia płatności na raty do 48 miesięcy .

Wysoki potencjał inwestycyjny: Silny popyt na wynajem w dzielnicy Kağıthane.

Dogodny dojazd do lotnisk: Łatwy dostęp do Lotniska w Stambule oraz Lotniska Sabiha Gökçen.

Nowoczesny styl życia: Współczesna architektura oraz infrastruktura przyjazna rodzinom.

Dlaczego warto zainwestować w ten projekt?

Manzara İstanbul oferuje strategiczną lokalizację, bliskość natury oraz wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu. Jest to doskonały wybór zarówno dla osób poszukujących nowoczesnego miejsca do życia, jak i dla inwestorów planujących długoterminową inwestycję na rynku nieruchomości.

Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Ponadto spełnia również warunki umożliwiające uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości.