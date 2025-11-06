Mieszkanie w nowym budynku Pelit Levent

Pelit Levent to prestiżowy kompleks wielofunkcyjny położony w dzielnicy Levent–Kağıthane w Stambule. Projekt łączy funkcje mieszkaniowe, handlowe i rekreacyjne, oferując nowoczesny styl życia w jednej z najważniejszych biznesowych części miasta. Dzięki centralnej lokalizacji i współczesnej architekturze zapewnia wyjątkowy komfort życia w dynamicznym otoczeniu.

Pelit Levent oferuje luksusowe apartamenty wyposażone w system Smart Home, z panoramicznymi widokami na panoramę Stambułu. Projekt jest doskonałym wyborem dla profesjonalistów, rodzin oraz inwestorów poszukujących komfortu, świetnej komunikacji i wysokiego potencjału inwestycyjnego.

10 najważniejszych zalet Pelit Levent