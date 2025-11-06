Mieszkanie w nowym budynku Pelit Levent

Pelit Levent to prestiżowy kompleks wielofunkcyjny położony w dzielnicy Levent–Kağıthane w Stambule. Projekt łączy funkcje mieszkaniowe, handlowe i rekreacyjne, oferując nowoczesny styl życia w jednej z najważniejszych biznesowych części miasta. Dzięki centralnej lokalizacji i współczesnej architekturze zapewnia wyjątkowy komfort życia w dynamicznym otoczeniu.
Pelit Levent oferuje luksusowe apartamenty wyposażone w system Smart Home, z panoramicznymi widokami na panoramę Stambułu. Projekt jest doskonałym wyborem dla profesjonalistów, rodzin oraz inwestorów poszukujących komfortu, świetnej komunikacji i wysokiego potencjału inwestycyjnego.
10 najważniejszych zalet Pelit Levent
Prestiżowa lokalizacja w pobliżu alei Büyükdere (Büyükdere Caddesi)
Elegancka, nowoczesna architektura
Wielofunkcyjna koncepcja łącząca mieszkania, lokale handlowe i przestrzenie rekreacyjne
Przestronne apartamenty klasy premium
Wysoki potencjał inwestycyjny i wzrostu wartości nieruchomości
Strefy wspólne z kawiarniami, centrum fitness i zielonymi ogrodami
Zintegrowany system Smart Home (inteligentny dom)
Doskonała dostępność komunikacyjna
Projekt realizowany przez renomowaną Pelit Group
Panoramiczne widoki na panoramę Stambułu