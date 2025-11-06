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Mieszkanie w nowym budynku Pelit Levent

Kagithane, Turcja
od
$224,000
;
6
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ID: 38902
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kagithane
  • Metro
    Gayrettepe (~ 1000 m)
  • Metro
    Levent (~ 900 m)

O kompleksie

Pelit Levent to prestiżowy kompleks wielofunkcyjny położony w dzielnicy Levent–Kağıthane w Stambule. Projekt łączy funkcje mieszkaniowe, handlowe i rekreacyjne, oferując nowoczesny styl życia w jednej z najważniejszych biznesowych części miasta. Dzięki centralnej lokalizacji i współczesnej architekturze zapewnia wyjątkowy komfort życia w dynamicznym otoczeniu.

Pelit Levent oferuje luksusowe apartamenty wyposażone w system Smart Home, z panoramicznymi widokami na panoramę Stambułu. Projekt jest doskonałym wyborem dla profesjonalistów, rodzin oraz inwestorów poszukujących komfortu, świetnej komunikacji i wysokiego potencjału inwestycyjnego.

10 najważniejszych zalet Pelit Levent

  • Prestiżowa lokalizacja w pobliżu alei Büyükdere (Büyükdere Caddesi)

  • Elegancka, nowoczesna architektura

  • Wielofunkcyjna koncepcja łącząca mieszkania, lokale handlowe i przestrzenie rekreacyjne

  • Przestronne apartamenty klasy premium

  • Wysoki potencjał inwestycyjny i wzrostu wartości nieruchomości

  • Strefy wspólne z kawiarniami, centrum fitness i zielonymi ogrodami

  • Zintegrowany system Smart Home (inteligentny dom)

  • Doskonała dostępność komunikacyjna

  • Projekt realizowany przez renomowaną Pelit Group

  • Panoramiczne widoki na panoramę Stambułu

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kagithane, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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Mieszkanie w nowym budynku Pelit Levent
Kagithane, Turcja
od
$224,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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