Mieszkanie w nowym budynku Focus Güneşli

Focus Güneşli oferuje ekskluzywne apartamenty klasy premium w dzielnicy Bağcılar w Stambule, w prestiżowej części Mahmutbey. Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą, przestronnymi mieszkaniami 2+1 i 3+1 oraz wysokiej klasy udogodnieniami, zapewniając idealne warunki do komfortowego życia rodzinnego.

Focus Güneşli łączy strategiczną lokalizację z wysokim potencjałem inwestycyjnym. Kompleks znajduje się zaledwie 2 minuty od stacji metra i 5 minut od centrum handlowego Mall of Istanbul. Projekt kwalifikuje się zarówno do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość, jak i zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości, a także oferuje elastyczny plan płatności z możliwością rozłożenia należności na 24 miesiące.

Cechy projektu

Doskonała lokalizacja – w samym sercu Mahmutbey .

Stacja metra oddalona o zaledwie 2 minuty – szybki dojazd do wszystkich części Stambułu.

Blisko Mall of Istanbul – tylko 5 minut od jednego z największych centrów handlowych w mieście.

Kryty basen zapewniający komfort przez cały rok.

Centrum fitness dla aktywnego i zdrowego stylu życia.

Tradycyjny turecki hammam i sauna dla relaksu i regeneracji.

Prywatny parking przeznaczony dla mieszkańców.

Całodobowy system bezpieczeństwa (24/7) z ochroną i monitoringiem.

Konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi , zgodna z nowoczesnymi normami bezpieczeństwa.

Elastyczny plan płatności – 50% wpłaty własnej oraz możliwość spłaty pozostałej kwoty w ratach przez 24 miesiące.

Dlaczego warto zainwestować w Focus Güneşli?

Focus Güneşli łączy luksusowy standard życia, doskonałą komunikację oraz wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.

Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Ponadto zakup nieruchomości w Focus Güneşli umożliwia uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie posiadania nieruchomości.