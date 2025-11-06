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Mieszkanie w nowym budynku Focus Güneşli

Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
19
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ID: 38221
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Bagcilar

O kompleksie

Focus Güneşli oferuje ekskluzywne apartamenty klasy premium w dzielnicy Bağcılar w Stambule, w prestiżowej części Mahmutbey. Projekt wyróżnia się nowoczesną architekturą, przestronnymi mieszkaniami 2+1 i 3+1 oraz wysokiej klasy udogodnieniami, zapewniając idealne warunki do komfortowego życia rodzinnego.

Focus Güneşli łączy strategiczną lokalizację z wysokim potencjałem inwestycyjnym. Kompleks znajduje się zaledwie 2 minuty od stacji metra i 5 minut od centrum handlowego Mall of Istanbul. Projekt kwalifikuje się zarówno do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość, jak i zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie zakupu nieruchomości, a także oferuje elastyczny plan płatności z możliwością rozłożenia należności na 24 miesiące.

Cechy projektu

  • Doskonała lokalizacja – w samym sercu Mahmutbey.

  • Stacja metra oddalona o zaledwie 2 minuty – szybki dojazd do wszystkich części Stambułu.

  • Blisko Mall of Istanbul – tylko 5 minut od jednego z największych centrów handlowych w mieście.

  • Kryty basen zapewniający komfort przez cały rok.

  • Centrum fitness dla aktywnego i zdrowego stylu życia.

  • Tradycyjny turecki hammam i sauna dla relaksu i regeneracji.

  • Prywatny parking przeznaczony dla mieszkańców.

  • Całodobowy system bezpieczeństwa (24/7) z ochroną i monitoringiem.

  • Konstrukcja odporna na trzęsienia ziemi, zgodna z nowoczesnymi normami bezpieczeństwa.

  • Elastyczny plan płatności50% wpłaty własnej oraz możliwość spłaty pozostałej kwoty w ratach przez 24 miesiące.

Dlaczego warto zainwestować w Focus Güneşli?

Focus Güneşli łączy luksusowy standard życia, doskonałą komunikację oraz wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Stambułu.

Projekt kwalifikuje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego poprzez inwestycję w nieruchomość.

Ponadto zakup nieruchomości w Focus Güneşli umożliwia uzyskanie zezwolenia na pobyt w Turcji na podstawie posiadania nieruchomości.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Bagcilar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

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Mieszkanie w nowym budynku Focus Güneşli
Bagcilar, Turcja
Cena na zgłoszenie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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