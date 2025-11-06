Mieszkanie w nowym budynku Istova Green

Istova Green to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Kağıthane w Stambule. Projekt obejmuje 130 stylowych apartamentów rozmieszczonych w dwóch 14-piętrowych wieżach, oferując komfort, wygodę oraz inteligentne rozwiązania dla współczesnego stylu życia.
Istova Green wyróżnia się doskonałą lokalizacją z łatwym dostępem do głównych arterii komunikacyjnych, centrów handlowych, szkół oraz placówek medycznych. Dzięki nowoczesnym udogodnieniom i rozległym terenom zielonym inwestycja stanowi idealny wybór zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.
10 najważniejszych zalet Istova Green
Prestiżowa lokalizacja w Kağıthane w Stambule
Dogodny dostęp do autostrad i transportu publicznego
Apartamenty dostępne w układach 1+1 i 2+1
Wysoka jakość wykonania i standard wykończenia klasy premium
Kryty basen, centrum fitness, łaźnia turecka (hamam) oraz sauna
Strefy rekreacyjne obejmujące salę kinową i pokój zabaw dla dzieci
Całodobowa ochrona oraz system monitoringu
Przestronne, starannie zaprojektowane tereny zielone
Zintegrowany system Smart Home (inteligentny dom)
Wysoki potencjał inwestycyjny w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy