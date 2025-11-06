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Mieszkanie w nowym budynku Istova Green

Kagithane, Turcja
od
$313,000
;
3
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ID: 38900
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kagithane

O kompleksie

Istova Green to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Kağıthane w Stambule. Projekt obejmuje 130 stylowych apartamentów rozmieszczonych w dwóch 14-piętrowych wieżach, oferując komfort, wygodę oraz inteligentne rozwiązania dla współczesnego stylu życia.

Istova Green wyróżnia się doskonałą lokalizacją z łatwym dostępem do głównych arterii komunikacyjnych, centrów handlowych, szkół oraz placówek medycznych. Dzięki nowoczesnym udogodnieniom i rozległym terenom zielonym inwestycja stanowi idealny wybór zarówno dla rodzin, jak i inwestorów.

10 najważniejszych zalet Istova Green

  • Prestiżowa lokalizacja w Kağıthane w Stambule

  • Dogodny dostęp do autostrad i transportu publicznego

  • Apartamenty dostępne w układach 1+1 i 2+1

  • Wysoka jakość wykonania i standard wykończenia klasy premium

  • Kryty basen, centrum fitness, łaźnia turecka (hamam) oraz sauna

  • Strefy rekreacyjne obejmujące salę kinową i pokój zabaw dla dzieci

  • Całodobowa ochrona oraz system monitoringu

  • Przestronne, starannie zaprojektowane tereny zielone

  • Zintegrowany system Smart Home (inteligentny dom)

  • Wysoki potencjał inwestycyjny w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kagithane, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Istova Green
Kagithane, Turcja
od
$313,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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